Condotto primo test drive senza conducente in Cina: video IA in azione è incredibile

Mentre in Corea del Sud Hyundai lancia il progetto RoboRide per provare la guida autonoma di Livello 4 a Seoul, in Cina è stato ufficialmente effettuato il “primo test legale senza conducente” con DeepRoute.ai e il suo sistema Driver 2.0 di Livello 4: il video dell’IA in azione vi farà impressione.

Il prototipo di vettura senza conducente è stato testato nella città di Shenzhen, in Cina, in condizioni di traffico intenso, con l’obiettivo di dimostrare le eccellenti reazioni del sistema a scenari reali particolarmente complessi. Il percorso è lungo circa 23 chilometri e si limita al Central Business District di Shenzhen; da un’ora di test, DeepRoute ha estratto 8 minuti circa da mostrare al pubblico.

Ciò che si osserva dal video allegato alla notizia è che la tecnologia autonoma riesce effettivamente a gestire in maniera eccellente situazioni molto complesse come il cambio corsia, la comparsa improvvisa di pedoni, biciclette contromano e veicoli che passano con il semaforo rosso. Quella che sarebbe un’esperienza snervante per un essere umano viene affrontata silenziosamente dal computer, pronto a rallentare con la giusta velocità quando si presentano pericoli improvvisi.

L'hardware del prototipo del veicolo include cinque LiDAR, otto telecamere e altri sensori, ma il vero pezzo da novanta è l’algoritmo capace di prevedere con successo il percorso di pedoni, automobili e biciclette da 200 metri di distanza. DeepRoute.ai offrirà il sistema Driver 2.0 per 3.000 Dollari alle case automobilistiche interessate, e prevede che i primi modelli con tale tecnologia verranno rilasciati dal 2025 in poi.

Nel frattempo, Tesla ha licenziato 200 persone impegnate nella guida autonoma.