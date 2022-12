Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023, svelate date e prezzi biglietti

Uno degli appuntamenti più imperdibili in Italia per gli amanti delle auto è il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, il quale vede ogni anno automobili rare in mostra, tra cui la Bugatti Bolide vista lo scorso maggio. Ebbene, finalmente le date del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2023 sono note, come anche i prezzi dei biglietti.

Mentre l’inverno fa il suo corso, l’evento realizzato da BMW Group Classic in collaborazione con l'hotel di lusso Villa d'Este si avvicina: le auto più spettacolari delle varie epoche si sfideranno in classi di competizione fino all’assegnazione del Trofeo BMW Group, assegnato al vincitore assoluto. Il comitato, dunque, invita coloro che sono in possesso di eccezionali esemplari d’epoca ad iscriversi, al fine di deliziare anche il pubblico di appassionati.

L’appuntamento a Cernobbio è per il weekend tra 19 e 21 maggio 2023, con l’apertura gratuita delle porte sabato 20 maggio 2023 per l’evento Amici & Automobili, e la sfilata di domenica 21 maggio 2023 dalle 9:30 alle 18:00 con prezzi a partire da 19 euro.

Il romantico parco di Villa Erba farà anche quest’anno da cornice per un festival straordinario, tradizione che verrà moderata da Simon Kidston nel momento culminante della sfilata. A 163 giorni di distanza, meglio acquistare i biglietti sul sito ufficiale il prima possibile!

L’anno scorso abbiamo anche sentito il rombo della Nissan R390 GT1.