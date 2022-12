Si conclude la Clio Cup Press League: a conquistare la sesta edizione è Dario Pennica

Dario Pennica, il direttore di Sicilia Motori, ha conquistato la sesta edizione della Clio Cup Press League, a cui ha partecipato anche il nostro Edoardo Curioni. Dopo i sei round affrontati nel 2022, con undici giornalisti che si sono alternati a bordo della Clio #333 giallo-nera, Pennica ha avuto la meglio.

Come avvenuto anche per la Clio Cup, anche la Press League si è decisa al round finale andato in scena sul tracciato spagnolo di Barcellona. Dario Pennica ha diviso l’abitacolo della Clio con Ilaria Brugnotti con i colori di Drive Up, ed ha concluso la gara al 10esimo posto.

I giornalisti-piloti si sono trovati di fronte ad una doppia sfida: oltre a dare un occhio al proprio risultato in vista della classifica della Press League, infatti, si sono dovuti confrontare anche con schieramenti affollati. La media dei partenti per ciascuna gara è stata di oltre 42 Clio Cup, con il record arrivato a Barcellona con 51 Clio iscritte. Ogni gara aveva validità per la Clio Cup Italia e per le altre serie.

Ad aprire la stagione sul tracciato di Imola è stato il nostro Edoardo Curioni ed Andrea Farina, seguiti poi a Misano da Paolo Tognon. Al Mugello è statala volta di Gian Luca Pellegrini ed Alberto Sabbatini, mentre in Austria sul Red Bull Ring sono stati protagonisti Giovanni Mancini e Lorenzo Baroni. A chiudere l’ultima tappa italiana a Monza invece sono stati Paolo Pirovano e Stefano Cordara.

Di seguito l’albo d’oro della Clio Cup Press League

2022 - Dario Pennica (Sicilia Motori)

2021 - Alberto Bergamaschi (AutoTecnica / Safe Drive)

2019 - Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport)

2018 - Emiliano Perucca Orfei (AutoMoto)

2017 - Michele Faccin (InfoMotori)

2016 - Alessandra Brena (Safe Drive)

Questa invece la classifica della Clio Cup Italia

Gabriele Torelli (Faro Racing) 489 punti Felice Jelmini (PMA Motorsport) 474 Cristian Ricciarini (Essecorse) 364 Giacomo Trebbi (MC Motortecnica) 326 Jacopo Cimenes (Essecorse) 257 Cosimo Papi (Scuderia Costa Ovest) 219

Nel 2022 si è celebrata la 31esima edizione della Clio Cup 2022, che ha raccolto il testimone della R5. Si tratta della seconda stagione con la quinta generazione della Clio: la Clio Cup ha a bordo un motore 1.300 Turbo con 200 cavalli ed una coppia di 300 Nm, cambio Sadev a 5 marce, differenziale ZF Autobloccante.