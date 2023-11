Concessionario svizzero crea la Peugeot 208 Rallye ed è assolutamente fantastica

Peugeot non ha mai realizzato una versione Rallye della 208 ma a sopperire a questa mancanza ci ha pensato un concessionario svizzero, leggasi Garage Hotz di Val-de-Travers, che ha dato vita ad una vettura assolutamente eccezionale che strizza l'occhio alle piccole più cattive del passato del Leone.

Con un chiaro riferimento alla Peugeot 205 Rallye ma anche alla 106 Rallye, che con la Saxo VTS e la Clio Williams spopolava negli anni '90, ha sfornato una vettura su base 208 che ogni amante del marchio non può non amare.

La 208 Rallye, oltre ad ispirarsi alle sue antenate è anche un tributo al 40esimo anniversario della 205 Turbo 16, la mitica vettura di Peugeot che ha dominato i rally negli anni '80, quando correvano le famose Gruppo B, categoria a cui avrebbe dovuto partecipare anche Alfa Romeo con la 6C.



A differenza della 205 Rallye, che montava un motore potenziato rispetto alla versione di serie, la 208 Rallye utilizza il 3 cilindri standard in linea da 1,2 litri con una potenza da 100 cavalli, unito ad un cambio a sei velocità.



Gli svizzeri hanno deciso di concentrarsi maggiormente sull'aspetto estetico della 208 Rallye, che verrà venduta solo in versione bianco, così come l'originale 205 (la 106 era offerta anche in blu, giallo e rosso) e per renderla ancora più candida sono stati colorati i parafanghi, mentre le coperture delle luci sono state oscurate e sono state applicate le decalcomanie e le strisce che rimandano agli storici colori Peugeot-Talbot.



Il tocco di classe restano comunque i cerchi in lega vintage da 16 pollici completamente bianchi, che fanno tornare alla mente un passato glorioso che purtroppo non esiste più. All'interno troviamo qualche dettaglio inedito, con carbonio ed elementi in rosso, ma si tratta sostanzialmente di un abitacolo standard.



Veniamo infine al prezzo, 25.400 euro con quattro proposte di leasing. Di 208 Rallye ne verranno prodotte solo 50 e siamo certi che andranno tutte a ruba.