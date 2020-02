Un concessionario vi paga 900 dollari per vedere tutta la saga di Fast & Furious

Quanto vi piacerebbe essere pagati per andare al cinema, a vedere la saga di Fast & Furious per intero aspettando il nuovo capitolo? Un rivenditore Honda negli USA, a New York, ha pensato bene di offrire 900 dollari a un singolo e fortunato spettatore che dovrà rivedere tutti e 9 i film del franchise.

Nella lista è infatti incluso anche il recente spin-off Hobbs & Shaw, ma ecco come funziona la "sfida": Yonkers Honda pagherà 900 dollari una sola persona che vedrà di fila i 9 film della saga action usciti sino ad ora, un premio a cui si aggiungono energy drink e snack gratis, oltre a una gift card da 50 dollari per la visione del prossimo Fast & Furious 9 in uscita negli USA il 22 maggio.

Per candidarsi al premio basta spiegare al concessionario i motivi per cui si pensa di essere meritevoli della ricompensa, sarà poi il dealer a scegliere il vincitore. I film andranno visti nella settimana che precede l'uscita del nono capitolo, inoltre il prescelto dovrà riempire per ogni film delle tabelle fornite dal dealer, dovrà dunque vedere ogni capitolo in modo "attivo", non potrà dormire per intenderci.

Oltre a questo dovrà condividere la sua maratona su Facebook e Twitter, mirando a diventare una instant-star dei social network. I 900 dollari di premio potrebbero valere la pena?