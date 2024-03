Concessionario Kia e Lada abbandonato nel 2019: auto all'interno tutte vandalizzate

Una concessionaria abbandonata in Germania è stata oggetto di vandalismo. Lo scenario è quasi spettrale, in un luogo intriso di storia automobilistica. Questo showroom, originariamente dedicato alla vendita di Lada e successivamente convertito a Kia, rappresentava anche un centro di servizi multimarca.

Il canale YouTube "Forgotten Buildings" ha recentemente esplorato questo santuario dell'automobile abbandonato. Si dice che fosse un'attività a gestione familiare che chiuse i battenti per via di litigi tra i due fratelli titolari. L'edificio è abbandonato da 15 anni.

Il calendario segna il 16 dicembre 2019, suggerendo che clienti fossero ancora presenti per riparazioni: evidentemente l'officina rimase aperta anche dopo la chiusura dello showroom. Questo spiega la presenza di veicoli più datati, come il minivan Kia Carnival degli anni 2000, insieme a modelli più recenti come la berlina Cee'd, introdotta solo nel 2012.

Sebbene il video possa sembrare quasi un invito al furto, dal momento che molte auto sono ancora lì, è evidente che il magazzino è già stato notevolmente depredato. La mancata liquidazione dell'inventario da parte dei proprietari rimane un mistero, con le auto che sono state letteralmente abbandonate lì.

Tempo fa, abbiamo avuto modo di parlarvi di un altro video sempre del canale Youtube Forgotten Buildings, riguardo un concessionario Saab abbandonato, questa vicenda suscitò interesse per la storia della nota azienda svedese, chiusa definitivamente nel lontano 2011. Il video pubblicato mostra la concessionaria (ubicata in Francia) deserta, dove vecchi modelli Saab giacciono ancora lì, abbandonati e vandalizzati.

Arrivando in Italia, vi abbiamo parlato di un concessionario abbandonato alla fine degli anni '90. All'interno, si trovano numerosi veicoli storici, inclusi modelli come la Fiat Tipo, la Fiat Punto Cabrio e la Fiat Seicento Sporting. Tra le vetture, spiccano anche esemplari come l'Alfa Romeo 75 e la Lancia Beta Coupé, insieme a Land Rover, Renault e una Fiat 128 Rallye.

