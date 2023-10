Concessionario italiano abbandonato a fine anni '90: dalla Punto Cabrio alla 600 Sporting

Nuovo viaggio in un rivenditore di automobili ormai in disuso. Dopo il concessionario abbandonato di Ford scoperto in Germania, oggi torniamo in Italia per vedere dal vivo un vecchio concessionario abbandonato molto probabilmente alla fine degli anni '90.

La data non è precisa ma al suo interno si vedono un sacco di vetture che hanno fatto la storia, alcune delle quali di fine anni '90 e nessuna del 2000, di conseguenza è ipotizzabile come data di abbandono una 20ina di anni fa.

Come potete notare dal video che trovate qui sopra, sono svariate le chicche, a cominciare da uno spettacolare poster della Fiat Tipo, Car of the year 1989. Non mancano poi loghi vari, come quello della Fiat di un tempo, ma anche della Tipo e un telefono decisamente nostalgico.

Ovviamente il piatto forte sono le vetture al suo interno, che non è ben chiaro come mai siano rimaste lì, abbandonate a se stesse. Troviamo ad esempio un Camper Ducato X2/30 di fine anni '90, spazio ad una versione Cabrio della mitica Fiat Punto, auto che quest'anno ha compiuto 30 anni.

Fra le tante auto anche una Seicento Sporting, rigorosamente di colore giallo, ma anche un'Alfa Romeo 75 prima serie con alettone modello Twin Spark. Rimanendo in casa del Biscione, occhio anche ad un'Alfetta “Scudo largo” degli anni '70.

Spazio quindi a due Land Rover sventrate, ma anche ad una Lancia Beta Coupé prima serie. Fra le tante fanno bella figura anche diverse Renault, come un modello 5 e due modelli 4, mentre fra i pezzi di maggior pregio spicca una Fiat 128 Rallye con i fanalini tondi e sedili avvolgenti, auto che all'epoca era davvero un pezzo raro.

Non può mancare la Nissan Patrol, uno dei fuoristrada che andava per la maggiore in Italia, ma anche una splendida Campagnola degli anni '50 e '60 e una Fiat 500 di colore giallo.

Infine spazio ad un mitico furgoncino Volkswagen, leggasi un VW Transporter T2 degli anni '70. Si tratta di auto che se rimesse a nuovo potrebbero valere una fortuna, peccato che molte siano decisamente irrecuperabili.