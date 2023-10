Concessionario abbandonato in Spagna, Sacro Graal fra BMW, Alfa Romeo e Fiat

Torniamo a parlare di concessionari di auto abbandonati, luoghi per certi versi spettrali ma soprattutto malinconici, che riavvolgono il tempo a 30, 40 anni fa, e che riportano alla mente ricordi lontani.

Negli scorsi giorni vi avevamo parlato del concessionario Ford con Escort e Sierra abbandonate in Germania, mentre oggi vi portiamo in Spagna, precisamente a Tarragona. Il filmato in questione non è nuovissimo, risale ad un annetto fa circa, ma è saltato alla nostra attenzione in questi giorni e a nostro avviso vale la pena di essere visto.

A realizzare il video è stato lo youtuber M539 Restorations, che come facilmente intuibile si occupa del restauro di auto datate. Ebbene i ragazzi di M539 hanno trovato un vero e proprio sacro graal dei concessionari abbandonati visto che al suo interno vi sono moltissimi modelli di 30, 40 e 50 anni fa, fra Alfa Romeo, BMW, ma anche Lancia, Citroen e Jeep.

In base a quanto raccolto dagli autori del video pare che all'epoca il concessionario appartenesse ad un noto collezionista, che oltre a riparare e vendere le auto aveva anche un capannone dove conservava numerose autovetture.

Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che ad un certo punto l'attività è stata chiusa, forse per la morte del suo proprietario, e tutto è rimasto cristallizzato nel tempo così come era all'epoca.

Moltissimi i modelli filmati ed è quasi possibile elencarli tutti, ma ci sono anche delle vetture italiane come ad esempio una mitica Alfa Romeo Alfetta, un paio di anni fa ipotizzata come sostituita della Giulia.

C'èa nche una splendida GTV6 e fa bella mostra di se persino una Fiat 131 di colore blu in buone condizioni. La maggior parte delle auto sono comunque delle BMW, come ad esempio una 850i, una 750i E32, ma anche la prima BMW M5 della storia, la E28, con una potenza superiore ai 280 cavalli.

Presente infine anche una NSU (forse una Ro80), una vecchia vettura prodotta in Germania, azienda che venne poi fusa con Audi a fine anni '60, sparendo definitivamente. Un concessionario che è quindi un vero e proprio parco giochi per tutti gli amanti di auto datate: che dire, buona visione.