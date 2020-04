Concessionarie e officine Fiat Chrysler stanno per riaprire in Italia: ecco quando

Nel nostro Paese il mondo dell'automobilismo si avvia alla ripartenza. Le restrizioni imposte finora avevano causato gravi problematiche al settore, e si sono registrati cali di vendite di vetture mai visti prima, o almeno non in una tempistica tanto breve.

Per fortuna però i numeri legati ai nuovi contagi sembrano essere davvero positivi, e questo ha portato ad uno scongelamento della situazione che riguarderà a breve anche il Gruppo FCA. Fiat Chrysler ha infatti affermato, in data odierna, che la rete organizzativa e logistica della società ha già disposto i vari ordini necessari alle riaperture.

Infatti dal prossimo lunedì, 4 maggio, concessionarie e officine appartenenti al brand ricominceranno l'attività lavorativa. Un pacchetto di misure per la sicurezza dei lavoratori è già stato disposto, in modo tale che i clienti possano sentirsi al sicuro durante questo periodo di insicurezze, in ottemperanza dei decreti redatti dal governo nel corso degli ultimi giorni.

La parte maggioritaria delle concessionarie e delle officine di FCA in Italia vengono gestite da operatori privati, mentre il grosso produttore opera in maniera diretta in alcune delle più grandi città nostrane. Per quanto concerne gli stabilimenti produttivi abbiamo appena saputo, inoltre, del via alle attività presso la fabbrica di Atessa (che si occupa di veicoli commerciali leggeri), mentre l'impianto di Melfi si sta preparando a ricominciare l'assemblaggio di Jeep e di vetture ibride. Lo stesso vale anche per Mirafiori, dove verrà prodotta la recentemente presentata 500e elettrica (parliamo della piccola EV in questo nostro speciale). La prima auto completamente elettrica di Fiat porterà in dote un carico tecnologico considerevole, che attraverserà tutto il sistema di infotainment e anche i controlli tramite app per smartphone.

Per chiudere restando all'interno del Gruppo automobilistico italo-americano, vi rimandiamo alle personalizzazioni da poco rese diponibili per la nuovissima, e velocissima, Alfa Romeo Giulia GTA: ecco a voi le livree del Centro Stile.