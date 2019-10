Concessionaria Toyota vende una Supra per 150.000€, il triplo del suo valore

Ogni volta che una vettura particolarmente attesa si appresta all'approdo sul mercato ne sentiamo di cotte e di crude a causa delle concessionarie, che aggiungono sovrapprezzi immotivati all'apertura dei preordini. E' accaduto poco tempo fa con la nuova Corvette C8, e accade anche oggi con la Toyota Supra di nuova generazione.

Il particolare rivenditore in questione è Bill Penney Toyota di Huntsville, Alabama, il quale ha messo in listino una Toyota Supra Launch Edition per 150.000€, cioè 100.000€ in più rispetto alla limited-edition in equipaggiamento base. Gli esemplari disponibili sono solamente 1.500, ed è giusto dire che la Launch Edition è un pacchetto stuzzicante per chi è in grado di permetterselo, ma di sicuro non vale il triplo del prezzo suggerito da Toyota.

Per contestualizzare, vi specifichiamo che l'edizione è basata sulla Supra Premium, che parte dai 48.500€, e la Launch Edition vi aggiunge cerchi di colore nero, rivestimenti rossi per gli specchietti retrovisori, un badge serializzato esclusivo in fibra di carbonio e tappezzeria rossa in pelle. Toyota sa che si tratta di aggiunte non così esose, e infatti richiede circa 1.000€ per l'upgrade dalla Premium Edition. Bill Penney Toyota invece ha inserito un sovrapprezzo anche per quest'ultima versione, mettendola a listino per 56.500€.

Per rendere ancora più assurda e inconcepibile la situazione aggiungiamo che, secondo un report di Car and Driver, la macchina non è neanche nuova perché il rivenditore dopo averla acquistata vi ha percorso 292 chilometri, per poi metterla in vendita solo successivamente. Beh, lasciamo a voi giudicare l'operazione.

Per concludere vi informiamo che sul set di Fast & Furious 9 sono state avvistate varie Supra, tutte rigorosamente arancioni, in omaggio alla prima mitica pellicola. Inoltre Testuya Tada, ingegnere capo della vettura giapponese, ha annunciato che non ne sarà mai prodotta una versione ibrida.