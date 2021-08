Una concessionaria Porsche ha restaurato una 356 Speedster del 1955: è un'opera d'arte

La Porsche 356 ha avuto l’onere e l’onore di lanciare la casa di Zuffenhausen nel mondo delle auto sportive, e venne costruita tra il 1948 e il 1965 in diverse configurazioni: coupé, cabrio e anche dal 1955 anche Speedster, proprio come questo esemplare perfettamente restaurato che vedete.

Quest’opera d’arte su quattro ruote è opera del salone Porsche Santa Clarita, per partecipare al alla Porsche Restoration Challenge 2021. La concessionaria ha quindi acquistato l’auto dal suo secondo proprietario, un local della California che l’aveva modificata per partecipare alle competizioni nel corso dei 50 anni che ha trascorso assieme a lei.

La vettura è dotata di modanature laterali cromate e catarifrangenti sul retro, paraurti anteriori e posteriori lucidati a specchio e sfoggia una colorazione celeste-verde composta da sei strati di vernice, in contrasto con i cerchi in magnesio dorati della Halibrand, da 15 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore. In contrasto con l’acquamarina della carrozzeria ci sono anche gli interni, rivestiti in pelle rossa con inserti tartan celesti sui sedili, mentre la parte inferiore del cruscotto riprende la tinta degli esterni.

Il motore 4 cilindri flat-six pushroad raffreddato ad aria ha una cilindrata di 1600 cc ed eroga una potenza di 95 CV a 5800 giri, colleagato alle ruote posteriori tramite un cambio transaxle 519. L’impianto frenante e il sistema di scarico sono originali Porsche, così come le sospensioni.

Questo esemplare mostra una cura dei dettagli pazzesca, quel che merita un'auto come la 356 Speedster, l'auto che ha dato vita alla denominazione Carrera che caratterizza le attuali 911, e che fu una delle vetture classiche più vendute, con 76313 unità. Venne poi sostituita dalla 912, seguita dalla 914 a motore centrale sviluppata con Volkswagen, e infine dalla 924 a motore anteriore.