Concessionari GM, appello alla casa madre: 'Ci servono più ibride e meno auto elettriche'

Sembrerebbe che l'elettrico continui a far paura al pubblico. Questa volta siamo negli USA, dove un gruppo influente di proprietari di concessionari GM avrebbero chiesto alla Casa madre più modelli ibridi e meno elettrici. Ma questo perché? Per le basse vendite? Anche ma non solo...

Secondo l'esclusiva lanciata dal Wall Street Journal (che nel suo articolo ha citato anche qualche nome), e ripresa dal sito Market Watch, la richiesta mossa verso il grande gruppo automobilistico statunitense che controlla Buick, Cadillac, Chevrolet, GM Korea e GMC sarebbe figlia della paura "di perdere clienti che non sono ancora pronti per i veicoli elettrici" (nel frattempo ecco le aziende che stanno investendo ancora nel termico).

Una domanda, quella dei concessionari GM, che però riflette, forse inavvertitamente, l'intero scenario delle BEV oltreoceano. Infatti, i brand americani (tra cui anche Ford Motor Co., rivela la fonte) avrebbero rallentato nella produzione di modelli elettrici, a parte Tesla, impegnata nella realizzazione di un nuovo modello a basso costo (sui 25.000 dollari circa). I brand tradizionali avrebbero confidato al Wall Street Journal alcune preoccupazioni sulla crescita annuale, il tutto mentre Tesla pensa al piano per il 2024 investendo ancora più denaro.

Comunque sia, l'obiettivo di GM, che recentemente ha messo fuori produzione la Chevy Bolt promettendo una nuova generazione nei prossimi anni, rimane quello di concentrarsi sulla produzione di auto a emissioni zero. Infatti, rivela sempre Market Watch, nonostante gli ultimi incontri con i proprietari dei concessionari e le loro richieste, con GM che avrebbe in ogni caso "riconosciuto le preoccupazioni dei concessionari", il Gruppo "non ha assunto alcun impegno per i futuri modelli ibridi". Sembra insomma che la valanga elettrica non possa essere fermata in questo momento storico...