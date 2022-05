Il concept Porsche Mission R trasformato nella Cayman GT4 ePerformance: sarà a Goodwood

Vi ricordate della Porsche Mission R, l’incredibile sportiva compatta da 1000 CV? L’anno scorso Porsche l’ha svelata in occasione del Salone di Monaco, e dopo alcuni mesi la vediamo trasformata in un nuovo prototipo che è meno concept e più vettura reale, con le sembianze dell’attuale Cayman GT4.

E non è un caso dal momento che questo nuovo mezzo si basa ancora una volta sulla 718 Cayman GT4 Clubsport dedicata al solo utilizzo in pista. Il nuovo prototipo si chiama Cayman GT4 ePerformance e ha ereditato tutto il comparto motoristico della Mission R, quindi sotto al cofano c’è un cuore elettrico e un pacco batterie che le donano 1000 CV in configurazione qualifica, che scendono invece a 612 CV in configurazione “gara”, ma capaci di lanciarla al massimo delle sue possibilità per 30 minuti, ossia l’equivalente di un’attuale manche di Porsche Carrera Cup.

Il paragone è voluto, dal momento che i tecnici Porsche hanno rilevato che questo nuovo prototipo registra la stessa velocità massima e lo stesso tempo sul giro delle 911 GT3 Cup impiegate nel campionato a loro dedicato. E quando l’energia finisce, l’architettura a 900 volt permette una ricarica velocissima, che si traduce dal 5 all’80% di carica in appena 15 minuti.

Proprio come la Mission R da cui deriva, la carrozzeria continua ad essere realizzata con fibre composite naturali per abbassare ulteriormente l’impronta ecologica dell’auto, e rispetto alla Cayman GT4 Clubsport, la ePerformance è più larga di 14 centimetri, e presenta circa 6.000 componenti completamente nuovi, nonostante sia sviluppata partendo dal modello appena citato.

A questo punto non vediamo l’ora di vederla all’opera, e per fortuna l’attesa è più breve del previsto: la 718 Cayman GT4 ePerformance scenderà in pista in occasione del prossimo Festival of Speed di Goodwood che si terrà dal 23 al 26 giugno 2022.