Ecco il concept mozzafiato della Alfa Romeo Montreal Vision GT

Quando si parla di modelli storici dell'Alfa Romeo i primi nomi che vengono in mente generalmente sono la Giulietta, la Spider e la GTA, ma in pochi si ricordano dell'adorabile Alfa Romeo Montreal, un modello che ha debuttato nel 1970 e che voleva essere una sorta di alternativa alla Jaguar E-Type o alla Porsche 911.

Tra i pochi però c'è sicuramente Luca Serafini, rendering artist già al lavoro sul concept del SUV Mustang, che ha diffuso alcune immagini di un suo lavoro, un nuovo concept dedicato proprio alla Montreal.

Il progetto si chiama Montreal Vision GT, è un omaggio a quell'auto ed è semplicemente spettacolare. La linea della Montreal è riconoscibile, ma ha quel tocco moderno e da supercar che la rendono davvero unica. L'auto ha anche un valore affettivo per Serafini, come dichiarato dallo stesso artista:

"Nel 1986 mio padre comprò un'Alfa Romeo Montreal arancione. Era tutta originale, tranne gli scarichi. Ricordo che la sera che tornò a casa la parcheggiò in garage e c'era un sacco di fumo a circondarla, e la prima cosa che ho visto sono state le luci posteriori rosse e le marmitte cromate. Penso sia stato quello l'inizio del mio amore per il mondo delle auto. Spesso andavo in garage e toglievo la copertura all'Alfa per guardare i suoi riflessi, le linee e le forme. Odoravo gli interni in pelle e mi sentivo un pilota. Amavo il volante concavo. Oggi non è che sia un unicorno, ma per me è come se lo fosse".

Non è il primo concept di una supercar Alfa Romeo, visto che nei giorni scorsi ve ne avevamo già mostrato uno. Nonostante Alfa Romeo stia vendendo meno di Lancia, resta un marchio molto amato nek mondo, e chissà che la casa del Biscione, non decida di produrne davvero una nel prossimo futuro.

Che ne pensate delle immagini?