Anche la comunità degli Amish ama il drift ma il Mustang non è una Ford: il video è virale

Stiamo pensando che la sbandata possa essere il vero punto debole degli umani. Chi di voi non si è mai esibito in qualche drift con il carrello della spesa?Per non parlare delle prime “sgommate” con la bicicletta o il primo freno a mano nel parcheggio con l’asfalto bagnato. E il desiderio di sbandare sembra irrefrenabile anche per gli Amish.

Per chi non lo sapesse, gli Amish sono una comunità religiosa nata in Svizzera nei primi anni del 1500 e poi stabilitasi negli Stati Uniti intorno al settecento, che da allora sceglie di vivere con poco e generalmente lontano dalle moderne tecnologie, specialmente se superflue. Per questo motivo il loro mezzo di locomozione è ancora la carrozza trainata da un cavallo, ma questo non vuol dire privarsi del divertimento.

Infatti un video apparso su Reddit è la chiara dimostrazione che la sbandata non si nega a nessuno, e chiunque subisce il suo fascino. Nella clip di pochi secondi registrata da una dashcam a bordo di una vettura, è stata immortalata proprio una carrozza con un cavallo che arriva a gran velocità da una stradina laterale sulla sinistra, e che nell’immettersi sulla strada principale ha innescato un drift clamoroso con tanto di scintille provenienti dalle ruote.

Il cavallo ha continuato a tirare con la massima foga, come se ci fosse un pilota col pedale dell’acceleratore a tavoletta, e la terra sul ciglio della strada ha aiutato la carrozza a riallinearsi dopo l’incredibile manovra. Il video è diventato virale e tra i commenti si è scoperto che non è raro imbattersi in questo tipo di manovre da parte della comunità Amish, che spesso organizzano anche delle drag race tra di loro, a base di carrozze e cavalli.

Prima di chiudere vogliamo consigliarmi qualche altra lettura in tema sbandate, quindi date uno sguardo a Chris Harris alle prese con il tentativo di drift più lungo a bordo di un’auto EV, ricordando però chela sbandata è un bel gioco che può durare molto poco se preso sotto gamba, e lo dimostra la nuova Toyota Supra distrutta da un ragazzino che ha provato a farla sbandare.