Il Comune di Milano batte cassa: estesi orari e strade delle strisce blu

Si prospettano altre polemiche a Milano, a pochi giorni dagli aumenti dei prezzi decisi da ATM e preannunciati dal sindaco Sala lo scorso anno. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, infatti, sarebbe in programma l’estensione delle zone coperte da strisce blu.

Il quotidiano infatti in un articolo a firma di Maurizio Giannattasio osserva come il comune meneghino abbia messo in previsione un incasso dalla sosta a pagamento di 28 milioni di Euro per l’anno in corso, dai 2 milioni di Euro stimati per il 2022 ed i 6,5 milioni del 2019 (l’ultimo anno preso ad esame prima della pandemia che ha bloccato la città).

Tale stima verso l’alto è legata ad un’estensione delle soste a pagamento, con strisce blu che arriveranno anche nelle aree periferiche fuori dalla circonvallazione della 90-91.

Nuove strisce blu sono in programma a Rogoredo, nella zona di Corvetto, ma anche in via Porpora, piazzale Udine e vicino alle nuove fermate della M4.

Ma non è tutto, perchè in cantiere c’è anche l’estensione dell’orario della sosta a pagamento - sempre nelle stesse zone - dalle 8 alle 19 rispetto alle 8-13 attuali.

Dal comune fanno sapere che si tratta di un “provvedimento anche a tutela dei residenti che possono sostare sia nelle strisce gialle sia nelle blu”. L’assessore alla Mobilità della città, Arianna Censi, però ha osservato che “vanno potenziati i controlli”.