Computer Tesla rivenduti con dati sensibili su eBay: nuovi casi anche in Europa

Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato di come diversi computer Tesla fossero finiti su eBay dopo esser stati sostituiti nei centri di assistenza - con tanto di dati sensibili ancora memorizzati. Ebbene sembra che il problema abbia coinvolto anche l'Europa...

Interrogata sulla questione, Tesla aveva dichiarato di aver subito il furto di una partita di computer in transito dai centri di assistenza al quartier generale, dove sarebbero stati riformattati e in caso ricondizionati. La questione però sembra essere più complicata del previsto, visto che su eBay si trovano in vendita computer Tesla appartenuti a utenti australiani e ora anche europei.

Quattro utenti del vecchio continente sono anche stati raggiunti da InsideEVs USA per delucidazioni e tutti hanno confermato di aver sostituito i loro computer di bordo nei mesi scorsi. Come questi siano poi finiti in vendita sul web con tutti i dati sensibili caricati è ancora un mistero. Tesla dal canto suo ha inviato ad alcuni utenti una mail in cui si legge che degli "incidenti isolati" potrebbero aver esposto alcuni dati sensibili, evento che avrebbe coinvolto "un numero ristretto di clienti", o almeno è quello che speriamo. Al momento non si hanno notizie di casi italiani e speriamo non ne arrivino in futuro...