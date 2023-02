'Compro una Ferrari F8 solo per distruggerla'. Video sconsigliato ai deboli di cuore

Lo YouTuber WhistlinDiesel ha realizzato un video con protagonista una spettacolare Ferrari F8 Tributo: il problema è che la stessa star del web ha deciso di maltrattare la Rossa, provando in tutti i modi a rovinarla. Un filmato sconsigliato ai deboli di cuore.

Dopo il recente video in autobahn a velocità pazzesca, la Ferrari F8 Tributo torna protagonista del Tubo ma questa volta per un filmato dal tenore completamente diverso. E' infatti passata sotto le terribile grinfie di WhistlinDiesel uno yuotuber piuttosto noto, con ben 4,7 milioni di iscritti, che è famoso proprio per i maltrattamenti nei confronti dei veicoli.

In passato lo si è visto guidare Lamborghini Huracan e Audi R8 come se fossero auto da rally, quando il realtà le due supercar non sono proprio avvezze allo sterrato, e facendo venire i brividi ai dirigenti delle due fuoriserie di Sant'Agata Bolognese e Ingolstadt. Questa volta ha ben pensato di sottoporre allo stesso trattamento la magnificat F8 Tributo, un'auto che in Italia costa 233 mila euro, mentre negli Stati Uniti raggiunge la cifra di 400mila dollari.

Nella prima parte del video WhistlinDiesel descrive le caratteristiche della Rossa, prendendo anche in giro la casa automobilistica di Maranello per la sua storica rigidità nei confronti dei clienti che non trattano al meglio le vetture del Cavallino Rampante, e ne sa qualcosa il magnate che ha portato la Ferrari in tribunale per una causa milionaria.

Dopo di che inizia a prendere di mira la Ferrari F8 Tributo, prima di tutto guidandola sullo sterrato, con alcune derapate, dopo di che sfonda un cancello salendo su una collina erbosa, senza dimenticarsi di salire in piedi sul tettuccio e molti altri dolorosi siparietti di cui preferiamo non anticiparvi nulla. Possiamo solo dirvi che la F8 si è comportata in maniera decisamente egregia.