Comprereste un'auto elettrica a 2.600 euro senza batteria? L'idea della Wuling Mini EV

La Wuling Mini EV è un'auto da record, capace di vendere più della Tesla Model 3. A fare breccia nel cuore degli automobilisti cinesi è stato in particolare il prezzo, visto che è stata messa in vendita a soli 4.000 euro, scesi di recente a 2.600 dopo un'importante sforbiciata.

In Cina sono diverse le piccole EV in stile Kei Cars, come ad esempio la BAW Yuanbao, che punta proprio a sfidare la Wuling Mini EV, ma quest'ultima non sembra conoscere crisi e probabilmente anche per la formula con cui viene commercializzata.

Di recente, infatti, l'azienda ha deciso di mettere in vendita la sua vettura, proprio per la concorrenza aumentata, ad un prezzo inferiore per via di una mancanza importante, quella della batteria. In poche parole vi potete acquistare una piccolissima city car al prezzo di uno scooter, per poi sottoscrivere un abbonamento per avere la batteria.

L'accumulatore LFP da 9,3 kWh, che garantisce 120 km nel ciclo NEDC, viene venduto a rate, 27 euro al mese per 5 anni, 60 mesi. Per chi volesse la versione più grande della batteria, quindi con più autonomia, gli abbonamenti variano, passando a 39, 47 euro, fino a 74 euro al mese.

La più performante è la Gameboy, batteria LFP da 26,5 kWh e 300 km di autonomia, con una potenza da 41 cavalli e 110 Nm di coppia. Tale propulsore elettrico viene solitamente montato sul modello più sportivo della Wuling, che rispetto alla versione base vanta una carrozzeria che risulta essere più lunga di una decina di centimetri.

Alla fine la batteria entry level viene a costare 1.620 euro, che aggiunti ai 2.600 euro dell'auto fanno un totale di 4.220 euro per avere un'auto elettrica utilizzabile ovviamente in strada.

La Cina, da quando l'auto elettrica ha iniziato a diffondersi, si sta rivelando una delle nazioni che ha saputo meglio cavalcare il trend degli EV, con la proliferazione di numerosi marchi automobilistici fra cui BYD, l'azienda che più sta impensierendo da vicino Tesla in quanto a produzioni di auto elettriche nel mondo, con numeri che stanno crescendo in maniera esponenziale di mese in mese.