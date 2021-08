Compra il Toyota Land Cruiser e lo distrugge una settimana dopo: un incubo

Per gli appassionati di motori il momento nel quale si riceve a casa propria un veicolo nuovo di zecca è più gioioso del Natale o del proprio compleanno. Un automobilista russo però si è goduto questa emozione per pochissimi giorni, poiché ha distrutto un Toyota Land Cruiser nuovo di zecca ad una settimana dalla consegna.

Le due immagini in fondo alla pagina sono state fornite dall'utente Instagram @lc300.qa, e mostrano le condizioni non propriamente ottimali in cui versa il grosso SUV giapponese. Il veicolo è stato coinvolto in un incidente con una Toyota Camry di colore grigio, riportando quindi grossi danni alla parte anteriore destra, l'apertura degli airbag e qualche graffio sparso. Per fortuna tutte le persone coinvolte nello schianto sono sane e salve.



Per ora la dinamica dell'incidente non è chiarissima, ma in base agli scatti possiamo azzardare l'ipotesi di un testa a testa. La considerevole massa del Land Cruiser e l'angolo d'impatto hanno provocato una rotazione a 180 gradi della Camry, che ha totalmente perso la sospensione anteriore destra. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sulle circostanze, né le ricostruzioni da parte delle forze dell'ordine, per cui non è ancora stato chiarito di chi sia la colpa.



Se diamo un'occhiata al paraurti del Land Cruiser possiamo capire si tratti della variante di base, poiché la LX e la GR Sport hanno un'estetica leggermente differente. Tralasciando la riparazione della carrozzeria il SUV orientale avrà bisogno di un bel po' di lavoro sull'asse anteriore prima di poter ritornare efficacemente in strada, e dal nostro canto speriamo che l'automobilista sia assicurato, altrimenti le spese per la sistemazione del veicolo potrebbero costargli parecchio.



A proposito di Land Cruiser distrutte non possiamo non tirare in ballo un brutto episodio verificatosi in Oman poco più di un mese fa. In quel frangente gli esemplari distrutti furono ben più di uno, poiché caddero da una bisarca in movimento a velocità sostenuta. Per restare in tema e al contempo risollevare il morale degli amanti del fuoristrada vogliamo menzionare l'esemplare di Toyota FJ40 Land Cruiser recentemente messo all'asta dal grandissimo Tom Hanks: è in buone condizioni e gode di numerosi optional di livello.