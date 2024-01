Compra una Tesla Model 3: 'Spese in un 1 anno? Meno del bollo della Giulia Quadrifoglio'

Quanto costa mantenere per un anno una Tesla Model 3 Performance? A provare a rispondere a questa annosa domanda ci ha pensato il noto youtuber GiampyTek che a dicembre 2022 aveva deciso di spendere 62mila euro per la splendida berlina elettrica.

La Tesla Model 3, che di recente è stata svelata nella versione nuova, prevedeva anche il modello Performance da 520 cavalli, al momento in cantiere anche per il restyling ma non ancora disponibile.

“E' passato un anno da quando uso questa macchina – racconta GiampyTek davanti alle telecamere - la uso poco e ogni volta mi chiedete quanto spendo. Si risparmia? Si, i soldi sono più belli del brum brum (dice riferendosi alle auto termiche ndr), ed è per questo che ho scelto la macchina elettrica”.

La spesa più alta è stata quella per l'assicurazione: “Pago quanto una macchina normale, sono in ottava classe con un'agenzia di Palermo e spendo 1.140 euro all'anno che è tanto, con furto incendio, assicurata per 50mila euro, ci sono atti vandalici, polizza cristalli, agenti atmosferici e nove milioni di massimali”.

Ovviamente, essendo l'auto una green, c'è l'esenzione del bollo: “In ogni caso dovrei pagare 112 euro per una macchina da 520 cavalli, è una follia”, dice segnalando la sorpresa per il basso prezzo. Facendo una paragone con l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (auto menzionata dallo youtuber e con la stessa potenza della M3 Performance), fra bollo e Superbollo si spenderebbero ben 5.120 euro.



Nel corso di quest'anno GiampyTek è stato costretto anche a cambiare una gomma, l'anteriore destra, per una spesa di 260 euro, mentre per quanto riguarda le ricariche la cifra investita è stata molto bassa: “Ho percorso 6.847 km in un anno, io questa macchina la uso pochissimo – spiega il content creator - uso molto di più lo scooter: ho speso 205 euro di ricarica a casa più le ricariche a supercharger 215 euro, forse con un abbonamento avrei speso meno ma non carico mai alle colonnine pubbliche, quindi ho speso 420 euro di corrente in totale per 7.000 km che è pochissimo. Con la mia vecchia diesel avrei speso circa 1.000 euro, per un risparmio di 560 euro”.

Quanto ha speso quindi alla fine dopo un anno di utilizzo della Tesla Model 3 Performance: “In totale ho speso 1.400 euro e se calcolassi anche il bollo arriverei a 1.500 euro circa, meno del solo bollo della Giulia Quadrifoglio”.

Ovviamente qualcuno potrà obiettare che i 62mila euro per la Model 3 Performance non sono proprio bruscolini e secondo uno studio con le auto elettriche si risparmiano 11.500 euro in 14 anni, compensati però dal costo del listino.

E' anche vero che gli stessi costi calcolati da GiampyTek, (se non di meno tenendo conto della gomma forata, del costo un po' alto dell'assicurazione e dell'assenza dell'abbonamento), li avremmo avuti anche per una Model 3 dal prezzo di 20mila euro in meno. In ogni caso godetevi il video qui sopra e a voi le conclusioni.