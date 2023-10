Compra una Tesla Model 3 e... 'Risparmio 280 euro di gasolio ogni 2 mesi, mai più termico'

Torniamo a parlare delle belle esperienze di guida reali con l'auto elettrica, un modo, nel nostro piccolo, per diffondere l'importanza della mobilità green alla luce delle molteplici fake news che circolano in rete e non solo.

Navigando sul gruppo Facebook “Quelli che viaggiano in elettrico” ci ha senza dubbio colpito l'esperienza di un utente, che manteniamo anonimo per salvaguarda la sua privacy, che ha deciso di cambiare auto passando da una vettura a gasolio ad una a zero emissioni, risparmiando un bel po' di soldi.

Nel dettaglio l'automobilista in questione era un possessore di una Mercedes GLA 200 Diesel, che un giorno ha deciso di fare “il grande salto”, acquistando una Tesla Model 3 nella versione Performance, quindi una vettura con centinaia di cavalli.

“Visto che in tanti chiedono quanto si spende con una elettrica rispetto ai benzina e/o diesel – racconta l'automobilista - vi posto la mia esperienza fatta guardando il computer di bordo”. Quindi prosegue: “Ho una Tesla Model 3 Performance, dall’1 settembre. Premetto che tutte le ricariche sono state fatte a casa, non ho fotovoltaico e non ho contatore maggiorato, ma un semplice e normale contratto che avevo prima e che tutte le famiglie hanno”.

Di conseguenza stiamo parlando di una persona assolutamente “comune”. In questi quasi due mesi di possesso, ha totalizzato poco più di 3.300 km con la Tesla Model 3, vettura che da poco è stata svelata nel suo nuovo modello: “Per fare 3327 km ho consumato 559 Kw pagando quasi 0,24 euro al kW, netti di tasse e tutto il resto come previsto dal mio contratto luce, circa 130 euro”.

E ancora: “Considerate che in realtà ho speso anche meno perché vado circa 3 volte a settimana fare spesa alla Lidl e li ricarico gratis: specifico che non vado alla Lidl per scroccare la ricarica, ma siccome c’è questa opportunità allora, il tempo di fare la spesa, ricarico”, aggiungendo giustamente: “Voglio vedere se rinuncereste alla benzina gratis mentre fate la spesa se ve la proponessero”.

Il guidatore vuole comunque non calcolare le ricariche gratis per fare un resoconto più preciso senza appunto alcuna agevolazione extra: “Siccome non tutti vanno a fare la spesa 3 volte a settimana allora considero solo il costo totale di 130 euro. Con l’auto che avevo prima, una Mercedes GLA 200 Diesel, con un consumo medio di 15km al litro, avrei speso, considerando il gasolio a 1.85 euro, circa 410 euro in due mesi. Se fate i conti ho risparmiato quindi 280 euro (come dicevo senza considerare le ricariche gratis della Lidl)”.

L'automobilista racconta di utilizzare l'auto per circa 50 km al giorno, ma è logico che il risparmio sarebbe aumentato nel caso in cui avesse percorso più chilometri. In ogni caso la media di percorrenza del possessore della Model 3 è assolutamente in linea con quella della maggior parte degli italiani, e come ha spiegato di recente un esperto: “All'italiano medio non servono 500km di autonomia”.

L'automobilista ha aggiunto: “Lo stile di guida è leggermente cambiato rispetto a quello della Mercedes, con la Model 3, purtroppo, viene da schiacciare di più l’acceleratore… perché quasi vola!”.

Quindi conclude scrivendo: “Bisogna ricordare anche che all’anno non pago bollo e tagliandi e considerano i quasi 500 cavalli è un piacere guidarla (accelerazione da Supercar), rispetto ad una normale auto benzina/Diesel… non tornerei più indietro!”. Infine il post scriptum, giusto per chiarire ulteriormente: “Siccome adesso qualcuno dirà 'Ma io non potrei ricaricare da casa', allora aggiungo che con 2 abbonamenti da 90 euro l’uno, avreste speso circa 180 euro per fare i chilometri da me fatti”.