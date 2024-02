Compra una Porsche Taycan elettrica a 205mila euro: 'Ora vale meno di 100mila'

Vi avevamo raccontato già lo scorso mese di novembre come il prezzo sul mercato dell'usato della Porsche Taycan sia andato a picco, con svalutazioni di diverse migliaia di euro, situazione che ovviamente non rende felici i proprietari delle stesse.

Fra questi anche lo youtuber tedesco Jean Pierre Kraemer, grande appassionato di auto con 1,3 milioni di follower su Instagram, che ha raccontato la sua vicenda parlando con il canale Youtube "JP Performance GmbH".

Ebbene, lo stesso ha spiegato di aver speso 205mila euro per la Taycan, a inizio mese presentata nella versione 2024, e di averla fatta valutare per un'eventuale rivendita, ottenendo una cifra non meglio precisata ma comunque molto bassa. Kraemer parla di “5 cifre”, di conseguenza stiamo parlando di meno di 100mila euro, ovvero, meno della metà del prezzo di acquisto nei casi migliori, ma si può scendere fino a 80, 70mila euro.

Il problema è che l'acquisto è stato effettuato soltanto tre anni fa, di conseguenza, anche nella migliore delle ipotesi, ogni anno ha perso circa 35 mila euro di valore. "Non lo farò mai più in vita mia. Non comprorò mai più la cilindrata più alta", ha detto il tuner di Dortmund in riferimento alla versione acquistata della sua Taycan, la Turbo S.

Quindi ha rivolto una critica al mercato delle auto elettriche usate: "Il mercato delle auto usate per i veicoli elettrici è un argomento molto difficile", prevedendo che le vetture a batteria "Diventeranno un articolo di consumo, come un telefono cellulare. C'è sempre qualcosa di nuovo in uscita. Come si può competere in questo mercato?".

Kraemer ha aggiunto: “Quando uscì, la Taycan era tecnologicamente avanzata, d'estate ha un'autonomia reale di 340 chilometri, con una carica completa". Ma ora la Taycan è "tecnologicamente molto indietro. E questo peggiorerà sempre di più". C'è davvero il rischio che le auto elettriche di oggi, nel giro di un anno si svalutino eccessivamente per via della velocità con cui "corre" la tecnologia?