Compra la nuova Kia, ma dopo un secondo la schianta contro un muro

Il momento nel quale si acquista la macchina nuova, e si esce dalla concessionaria per portarsela a casa, per molti può essere estremamente eccitante. Per sua sfortuna però, un uomo che stava per assaporare la sua nuova Kia Carnival, è finito per schiantarla contro un muro dopo un paio di secondi dal primo avvio.

Si tratta sicuramente di attimi imbarazzanti, anche perché l'incidente è avvenuto a bassa velocità e il conducente ne è uscito illeso. Non sappiamo cosa abbia portato alla perdita di controllo del veicolo, ma possiamo soltanto vedere che all'inizio delle riprese la Kia Carnival si trovava all'interno della concessionaria con tanto di plastica a ricoprire ancora i sedili.

Gli astanti erano abbastanza numerosi, e l'automobilista ha deciso di partire a bordo della sua auto nuova di zecca. Qualcosa però è andato immediatamente storto, e gli è bastato un battito di ciglia per ritrovarsi contro un muro. La forza scaturita dallo schianto è bastata per far attivare gli airbags, e per un po' il conducente è rimasto immobile, probabilmente incredulo o stordito dopo l'accaduto.

A un primo sguardo nell'abitacolo pareva fosse tutto apposto, ma quando la camera riprende meglio si vedono chiaramente gli aibags esplosi e il disordine generale. I problemi maggiori però riguardano l'avantreno della vettura, dove il cofano è completamente ammaccato e la griglia anteriore è irrimediabilmente danneggiata. A terra, sotto l'anteriore della Kia, si è velocemente formata una pozza di liquido, a testimoniare il fatto che il danno non sia soltanto estetico.

La cosa più strana accade però verso la fine del video, quando la macchina viene condotta fuori dal viale da un'altra persona (forse il titolare della concessionaria). Le condizioni generali del veicolo non ci sembrano ottimali, e speriamo lo spostamento sia diretto soltanto verso l'officina più vicina.

A ogni modo una vicenda incredibilmente simile è accaduta in India solo pochi giorni fa. La dinamica è la stessa: il neo-proprietario di una VW Polo, tra gli applausi generali, è partito per il suo primo viaggio, ma le cose si sono messe subito malissimo, peggio di quanto successo oggi. Per restare in tema di disastri alzando ancora l'asticella, ecco a voi il proprietario di una costosa imbarcazione e di una Jeep, affondante entrambe nel Cedar Lake.