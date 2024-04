Compra una Mercedes Classe E con 200mila km: scopre che ne ha 1,6 milioni

Vi abbiamo già parlato spesso e volentieri della truffa dei chilometri scalati e dei danni alle auto usate, e oggi torniamo a trattare proprio questo argomento alla luce di una disavventura vissuta da un automobilista che credeva di aver preso una Mercedes Classe E con 200mila chilometri per poi fare l'amara scoperta.

Sotto il cofano la Classe E, per cui di recente è stato svelato il modello AMG e53 Hybrid 4matic, e in questo caso generazione W 212, vi erano ben 1,6 milioni di chilometri, quindi 1,4 milioni in più rispetto a quelli che si leggevano sul contachilometri.

A svelare l'arcano è stato Enrico Tarzlaff, youtuber del canale tedesco “Die Autogesellschaft Dresden”, che ha raccontato la storia di un suo conoscente. Questi ha spiegato di aver pagato la Mercedes di 14 anni fa a 7.500 euro, un buon affare tenendo conto della solidità della vettura e del fatto che 200mila km per auto di questo tipo siano davvero pochi.

Ma ad un'attenta analisi è emersa un fatto scioccante: la tedesca avrebbe percorso ben 1.609.343 chilometri. Un chilometraggio imponente che si è evidenziato subito con dei problemi alla trasmissione: il proprietario si è recato da un'officina scoprendo appunto la verità.

A smascherare la truffa è stata la centralina del blocchetto di accensione, che è molto difficile da manipolare a differenza invece delle altre presenti sull'auto, e che ha restituito la cifra di cui sopra. La carrozzeria e gli interni erano in una condizione a dir poco stupefacente per aver percorso più di un milione e mezzo di chilometri. Chiaro, si notano dei segni di usura, ma sono tutt'altro che danneggiati come ci si potrebbe aspettare da un'auto usata così tanto.

Era la meccanica che rappresentava il problema maggiore, come ad esempio i terminali di scarico estremamente sporchi, il filtro antiparticolato diesel che era rotto, il differenziale dell'asse posteriore che faceva rumori strani, tutti danni che solitamente non si verificano dopo duecentomila km.

Resta comunque il dubbio circa l'effettivo chilometraggio della Mercedes Classe E anche perchè un utente su Youtube ha fatto notare che qualora si dovesse tentare di manomettere la centralina di accensione, scatterebbe un meccanismo di protezione che imposterebbe in automatico il chilometraggio proprio a 1,6 milioni: che allora abbia veramente 200mila km? Un vero e proprio mistero.

Su MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti di oggi.