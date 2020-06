Compra una Lamborghini Huracán e la distrugge dopo 20 minuti

Sul web stanno impazzando i video in cui nuovi proprietari distruggono le loro auto subito dopo averle ritirate dal concessionario. Qualcuno ha ribaltato una VW Polo nuova di zecca, chi ha urtato una Kia uscendo dal rivenditore. Ora è il turno di una Lamborghini Huracán Cabrio...

La vettura è durata nelle mani del nuovo proprietario appena 20 minuti, anche se questa volta non parliamo di uno schianto ad alta velocità dovuto a imprudenza del conducente. Sembra infatti che la vettura sportiva, dal prezzo di listino che supera i 200.000 euro, si sia fermata nel bel mezzo di una corsia lungo una strada ad alta percorrenza - e che qui un camion l'abbia beccata in pieno.

Risultato? La parte posteriore destra è stata letteralmente distrutta, come potete vedere dalle immagini presenti in pagina. Non sappiamo il motivo esatto per cui la supercar si sarebbe fermata in corsia, di sicuro sempre sulla stessa falsariga possiamo mettere l'incidente avvenuto a una Toyota Supra presa però per un test drive.

In questo caso il conducente ha schiantato la vettura in modo violento dopo appena un chilometro e mezzo di distanza dal concessionario da cui l'aveva ritirata. Insomma non sembra essere un momento particolarmente felice per le nuove auto, sempre più spesso schiantate pochissimi minuti dopo l'acquisto...