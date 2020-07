Compra una Ferrari, ma questa prende fuoco davanti alla concessionaria

Acquistare una supercar può essere una sensazione indimenticabile per tutta la vita. Purtroppo però il caso del quale vi parliamo oggi non mette in scena emozioni di massima positività, anzi.

A Curno, in provincia di Bergamo, c'è una concessionaria che, tra le altre vetture, vende anche delle Ferrari. Alla rivendita si è recato un facoltoso cliente il quale ha deciso di portarsi a casa una magnifica Ferrari F430. Certo non si tratta dell'ultimo prodotto messo a disposizione dalla casa automobilistica di Maranello, ma stiamo comunque parlando di un bolide potentissimo e altrettanto costoso.

Fin qui tutto bene, ma il problema è sorto quando il neoproprietario della macchina ha preso le chiavi, l'ha avviata e si è deciso a tornare a casa. Proprio in quel momento, a pochi metri dalla concessionaria, la F430 ha cominciato ad emettere una grossa nube di fumo seguita da vistose fiamme, le quali hanno ridotto il veicolo in condizioni pessime, sia all'interno che all'esterno.

Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo, e ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco di Dalmine, che si sono recati immediatamente sul nefasto luogo per portare soccorso e spegnere l'incendio. In questo momento non vorremmo mai trovarci nei panni dello sfortunato appassionato di auto, ma supponiamo che l'ingente esborso gli venga prontamente restituito. Ovviamente è impossibile cancellare la delusione e il brutto momento passato, ma a quello potrà provvedere soltanto qualche giorno di svago.

