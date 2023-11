Compra una Ferrari Enzo e una Maserati MC12 e le usa un giorno: è il genio del secolo

La Ferrari Enzo e la Maserati MC12 sono senza dubbio due delle auto più belle di tutti i tempi, due classici esempi di sportività, classe ed eleganza Made in Italy. La Rossa venne realizzata dal 2000 e prodotta in 400 esemplari, mentre l'hypercar del tridente vide la luce nel biennio 2004-2005 per un totale di soli 50 modelli.

Due vetture super esclusive quindi ma che un grande appassionato dal lauto portafoglio è riuscito a possedere. Un ricco britannico le ha comprate entrambe nel 2004-2005: prima ha messo le mani sulla Ferrari Enzo, vettura che di recente è stata messa all'asta da Fernando Alonso, quindi l'anno successivo si è regalato l'MC 12, per una spesa totale di circa 1,2 milioni di euro.

La particolarità è che il suo proprietario le ha guidate per un solo giorno: con la Enzo ci ha percorso 228 km, mentre con la Maserati 333. Dopo di che ha preso entrambe le hypercar e le ha chiuse a chiave nel garage, non toccandole più.

Una follia dirà qualcuno, e invece lo stesso proprietario è stato semplicemente un genio, o meglio, un uomo d'affari a dir poco lungimirante. All'epoca intuì infatti che i suoi due gioielli a quattro ruote nel giro di pochi anni avrebbero aumentato a dismisura il loro valore e così è stato.

La Enzo e la MC12 sono ora in vendita all'asta presso Romans International, e tenendo conto che sono di fatto pari al nuovo, come se fossero uscite dalla fabbrica, sono considerata merce ultra rara, il cui valore è decuplicato.

Ad oggi valgono infatti più o meno attorno ai 12 milioni di euro a fronte degli 1,2 milioni spesi nel 2004-2005 dallo stesso proprietario. Un vero e proprio affare che anche se porterà il britannico a separarsi dai due gioielli, lo renderà senza dubbi più ricco di quanto già non lo sia.

E chissà che magari una parte del compenso non vada a finire nelle tasche di Alfa Romeo per la 33 stradale, l'esclusiva hypercar prodotta in soli 33 esemplari, acclamata in tutto il mondo.