Compra un'auto elettrica: 'Divertente e guido di meno, ma quale ansia da ricarica!'

Torna l'appuntamento che ci piace tanto, quello con le esperienze di guida reali con un'auto elettrica. Protagonista, un automobilista che ha deciso di passare agli EV acquistando una Hyundai Kona elettrica che lo scorso settembre si è rinnovata col nuovo modello.

“Dopo cinque settimane esatte e 2473 km percorsi con la mia Kona 64 kwh ho capito alcune cose”, premette il proprietario dell'auto in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Auto elettriche - bufale & verità”.

La prima cosa che ha appreso è che “l’ansia da ricarica logora chi non ce l’ha (l’auto elettrica)”, precisando che “mi sembra ormai evidente che quello della “ricarica” è un falso problema, agitato più dai detrattori dell’elettrico che non dai suoi possessori. In questo mese abbondante ho ricaricato nei tempi morti (quando l’auto era ferma al parcheggio, di notte, durante il lavoro, nelle pause pranzo) e sempre alle colonnine pubbliche; mai una volta ho dovuto cambiare i miei programmi o le mie abitudini per ‘fare rifornimento’”.

Secondariamente il proprietario della Hyundai Kona ci tiene a precisare di non aver avuto alcuna difficoltà nel ricaricare la propria vettura fra app, abbonamenti e colonnine: “Sarò fortunato io,anche se non lo avrei mai detto, eppure nessuno di questi invalicabili ostacoli mi si sono ancora parati davanti: dopo aver abbandonato BeCharge a causa dell’aumento dei suoi prezzi, adesso uso Enel-X e A2A, entrambi con abbonamenti tarati sulle mie esigenze di percorrenza. Proprio oggi ho voluto provare quest’ultimo gestore perché, a fronte dei migliori prezzi sul mercato, avevo letto parecchie lamentele nei suoi confronti. Nel caso odierno, ho utilizzato A2a in roaming presso una colonnina superfast di Enel-X direttamente dall’app (non ho ancora ricevuto la RFID) e tutto ha funzionato senza intoppi: in un’oretta di spesa alla Coop, ho portato a casa quasi 30kwh e son ripartito senza colpo ferire”.

Il terzo insegnamento in queste prime 5 settimane di utilizzo della Hyundai Kona, fra le 10 auto elettriche più vendute ad agosto, è che l'approccio all'elettrico è stato un vero e proprio paradigma: “Non soltanto la consapevolezza di guidare un mezzo silenzioso e non-inquinante ma anche la straordinaria scoperta di trovarmi di fronte ad un oggetto divertente da guidare. Da un lato, quindi, ho soddisfatto i miei imperativi etici, dall’altro mi trovo con un’auto che è molto meno noiosa, “ripetitiva” e faticosa di una endotermica”.

Infine l'ultima notazione, ovvero, un utilizzo minore dell'auto elettrica: “In questa convergenza di nuovi comportamenti – precisa l'automobilista - sicuramente più consapevoli, ho approfittato di un’agevolazione del Comune di Firenze per abbonarmi per un anno a prezzo stracciatissimo ai mezzi pubblici urbani. Questa opportunità, che sfrutto senza remore per tutti quei tragitti ‘non di lavoro’, mi sta dando grande soddisfazione perché mi evita di guidare anche dopo il lavoro, di dover cercare parcheggio, di continuare a stare nel traffico e mi permette, per quanto possibile, di avere tempi agili e certi (soprattutto nel caso della tramvia) negli spostamenti”.

L'automobilista conclude quindi la sua disamina precisando: “Alla fine devo dire che le mie già rosee aspettative sono per ora tutte soddisfatte e che gli interrogativi, che pure uno deve porsi quando approccia un mondo completamente nuovo come la mobilità elettrica, si sono sciolti come neve al sole. Che altro aggiungere? A qualcuno può sembrare che io sia un po’ troppo entusiasta? Non so cosa dirvi, questa è la mia esperienza e non mi sembrerebbe corretto non riportarla come tale”.