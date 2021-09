Compra un'auto e la distrugge prima di uscire dalla concessionaria, è tutto vero

Andare in concessionaria per ritirare una macchina nuova di zecca per molti è un evento che accade pochissime volte nella vita, per cui rappresenta un momento sicuramente emozionante, specialmente per gli appassionati di motori.

A quanto pare non sempre però tutto va per il verso giusto, poiché l'acquirente di una Tata Tiago ha convertito la sua eccitazione in distruzione totale. Il video YouTube in alto, derivante dall'emittente locale CCTV, è stato registrato all'interno di una concessionaria Tata di Hyderabad, in India. In base a quanto riportato, il nuovo proprietario della vettura era già al posto di guida mentre un addetto alle vendite si trovava davanti al finestrino del guidatore per spigare le funzionalità della macchina.

Secondo Telengana Today il conducente avrebbe quindi inserito la prima marcia, mentre l'intenzione del proprietario della concessionaria era quella di portare l'auto su una rampa idraulica per poi abbassarla al livello della strada per l'eventuale test drive. Questo però si è rivelato impossibile, poiché l'uomo al volante ha schiacciato per sbaglio l'acceleratore ed è schizzato prima fuori dall'edificio e poi oltre la rampa.



Alla fine della corsa la Tiago si è schiantata ribaltandosi sul proprio tetto e provocando il ferimento sia del conducente che di un passante, entrambi portati rapidamente all'ospedale più vicino. Così su due piedi è difficile credere che l'uomo abbia operato intenzionalmente, perché visto il dislivello tra la rampa e la strada era quasi impossibile fuggire con l'auto e restare incolumi. Certo è che con un po' di attenzione avrebbe potuto schiacciare immediatamente il freno e arrestare la corsa della vettura, ma evidentemente la paura gli ha giocato un brutto scherzo.



Per restare in tema di veicoli distrutti a pochi giorni dall'acquisto vogliamo menzionare l'episodio verificatosi alcuni giorni fa: un ragazzino a bordo di una Toyota Supra ha tentato la derapata finendo per distruggere la sportiva giapponese. Una cosa del genere è accaduta anche al conducente di una potentissima Mercedes-AMG C63 S che, sfruttando la pioggia, aveva provato a mettere di traverso il bolide: non c'è bisogno di dire che è uscito di strada provocando danni costosissimi.