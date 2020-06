Compra un'auto all'asta, ma all'interno vi trova 850.000 dollari di cocaina

Acquistare un'auto usata può portare sempre a delle sorprese. A qualcuno è capitato di trovare un disco di pessimo gusto all'interno di un lettore CD, ad altri magari un paio di occhiali dimenticati dietro a un sedile, ma il caso del quale vi parliamo oggi esce di sicuro fuori dall'ordinario.

Nessuno infatti potrebbe mai pensare di trovarsi davanti a 34 pacchetti di cocaina in un'auto appena comprata all'asta, ma è proprio quanto accaduto di recente a un uomo del Texas. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Webb ha appena spiegato, tramite una dichiarazione apposita, che il proprietario di questa "particolare" auto si sarebbe recato immediatamente al dipartimento locale subito dopo l'assurda scoperta.

Gli agenti hanno fatto sapere di aver ispezionato il veicolo e di avervi trovato dentro una quantità di cocaina che corrisponderebbe al valore di 850.000 dollari. Inizialmente soltanto 17 pacchetti erano saltati fuori, ma poi un'analisi approfondita svolta con l'aiuto di una cane addestrato, ha rivelato uno scompartimento segreto con all'interno la restante metà del malloppo, come ci riporta il Laredo Morning Times.

"Voglio ringraziare e congratularmi con le persone che ci hanno avvisato circa le sostanze stupefacenti. Se non fosse stata una persona onesta, la droga sarebbe finita nelle mani sbagliate". Queste sono le parole appena pronunciate dallo Sceriffo Martin Cuellar, che ha poi proseguito così:"Sono solito incoraggiare le persone a riportare ogni attività criminale o sospetta tale tramite una chiamata la nostra linea diretta. Potreste essere ricompensati anche in denaro."

Non è affatto la prima volta che accade una cosa simile. Alcuni trafficanti ripetono di frequente questa manovra di nascondere le sostanze in auto da vendere all'asta, ma in questo caso è la quantità di materiale a stupire maggiormente.

