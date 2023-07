Il comportamento più fastidioso in autostrada? L'occupazione della corsia centrale

Qual è il comportamento più fastidioso in autostrada? E perchè proprio l'occupazione della corsia centrale? Due domande provocatorie ma che rispecchiano la realtà dei fatti circa il “crimine” che sale quando ci troviamo di fronte automobilisti che circolano nella corsia di mezzo a velocità ridotta, pur avendo quella di destra più libera.

Eppure il codice della strada vieta chiaramente tale comportamento, ma di fatto se la maggior parte degli automobilisti mette la cintura, rispetta i limiti, non usa lo smartphone alla guida, ecc ecc, ignora totalmente l'articolo 143, leggasi “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”.

Al Comma 5 troviamo chiaramente scritto: “Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.

Un messaggio che tra l'altro viene comunicato spesso e volentieri anche sui cartelloni posizionati lungo le arterie autostradali del Paese: “Usare la corsia libera più a destra”, di conseguenza non si può fare gli gnorri e far finta di nulla.

Al Comma 13 viene inoltre sottolineato che: “Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”. Di fatto chi si posiziona a centro autostrada come un carro armato che non intende spostarsi nemmeno se cadesse il mondo, viola il codice della strada e quindi va incontro ad una sanzione pecuniaria, ma nessuno è mai stato multato per tale comportamento, per lo meno non persone di mia conoscenza.

Mettiamoci comunque l'anima in pace visto che gli “occupatori abusivi” della corsia centrale non sono solo dei fenomeni italiani, ma senza andare troppo lontano anche in Germania è un problema molto diffuso, anche in questo caso regolato dal codice della strada con sanzioni in caso di violazione.

Se i tedeschi da una parte sono senza dubbio più disciplinati rispetto agli italiani, come dimostrato anche dal famoso Rettungsgasse, il comportamento in caso di incidenti, dall'altra sono anche loro degli occupanti della corsia centrale, infischiandosene bellamente di quanto accade alla loro destra.

Coloro che adottano tale comportamento in autostrada sono decisamente irritanti, e rischiano tra l'altro di fare incappare gli altri automobilisti in delle multe. Viene infatti quasi naturale sorpassarli a destra, ma essendo assolutamente vietato c'è il rischio appunto di ricevere una sanzione. Bisogna quindi armarsi di pazienza, aspettare il momento giusto, e sorpassare dopo aver messo la freccia sulla corsia di sinistra, rispettando i limiti di velocità. Esiste tuttavia il superamento a destra che è consentito.

E a proposito, in Italia si discute ormai da tempo della possibilità di aumentare la velocità su alcune tratte autostradali a 150 km/h: voi sareste d'accordo?