E' il compleanno di un ragazzino appassionato di Tesla: ecco l'incredibile regalo

Rick Delashmit è un fiero possessore di Tesla Model 3, e lo scorso 20 aprile è stato il compleanno del figlio, che nell'occasione ha compiuto 15 anni. Il ragazzino è un grande appassionato di Tesla, e per questo motivo gli è stata fatta una fantastica sorpresa.

Il neo-quindicenne purtroppo non può lasciare l'abitazione a causa della pandemia di Coronavirus, che ha colpito anche la sua città negli Stati Uniti. Non osiamo neanche immaginare cosa debba significare per gli adolescenti non poter abbandonare la propria abitazione per settimane se non mesi, e oltretutto non ha potuto neanche partecipare ai corsi per l'educazione alla guida, che sono stati tutti cancellati.

Per ovviare a questa situazione la Tesla community ha trovato un modo fantastico, in grado di risollevare ampiamente l'umore del ragazzino. La community ha saputo tramite il padre Rick che di lì a breve sarebbe stato il compleanno del figlio, che non aveva il permesso di prendere dimestichezza con la Model 3 a causa della pandemia, e così più di 30 proprietari di veicoli Tesla si sono organizzati e hanno guidato fino alla casa del quindicenne a bordo di Model S, Model X e Model 3 per fargli gli auguri tramite una sfilata silenziosa.

Alcune di queste macchine erano piene di palloncini, altre mostravano dei cartelli di congratulazioni e così via. Il tutto si è svolto in modo perfetto, senza assembramenti, foto di gruppo o altre azioni in grado di mettere a rischio la salute collettiva. Le regole per il distanziamento sociale dell'area, parliamo dei dintorni di St. Louis in Missouri, proibiscono infatti ogni riunione di questo tipo. Delasmith ha aggiunto poco dopo, attraverso un post su Twitter, che tutto questo ha commosso la moglie, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Comportamenti simili in Italia sono proibiti, in quanto secondo i decreti varati di recente bisogna spostarsi soltanto per casi di necessità conclamata, ma in Missouri ci sono regole differenti, e da quello che abbiamo potuto vedere il compleanno si è svolto nella massima sicurezza, quindi abbiamo voluto condividere con voi questo particolare compleanno, al quale potete assistere tramite il video in calce.

Per restare in tema vi informiamo sul fatto che le strade desertificate dal Coronavirus hanno portato a conseguenze sia negative che positive. Le prime consistono in un aumento considerevole della velocità media di ogni vettura, che ha portato anche a situazioni davvero pessime. La seconde invece le descriviamo attraverso uno speciale appena pubblicato, dategli un'occhiata se volete.