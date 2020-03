Compie un meraviglioso viaggio di 18.000 km a bordo di una Porsche Taycan: le immagini

In genere le auto prima di esser immesse sul mercato vengono testate a fondo, e in condizioni estreme. Si va dalle prove invernali svolte spesso nel nord della Svezia ai test alle alte temperature di un deserto sub-tropicale. Un qualcosa di simile l'ha messo però in atto un consumatore.

Don Louv possiede un canale YouTube, e attraverso la nota piattaforma di video sharing, ha deciso di condividere col mondo il suo straordinario viaggio attraverso Stati Uniti e Canada. La linea di partenza è stata Portland, dove l'uomo abita, e dov'è riuscito a tornare poi 46 giorni e 18.000 chilometri dopo.

In ogni caso non si trattava di una gara contro il tempo, Louv non voleva provare assolutamente niente. Infatti durante il tragitto ha persino deciso di prendere un aereo e concedersi 5 giorni alle Hawaii subito dopo aver fatto visita a sua madre in California, a circa metà dell'avventura. In realtà all'uomo è venuta in mente l'idea proprio quando la madre l'ha invitato a casa sua.

Una persona normale si sarebbe messa su un aereo da Portland alla West Coast, ma Louv è tanto eccentrico da aver pensato di mettersi al volante della sua Porsche Taycan Turbo per farlo, e l'ha ammesso lui stesso:"Una persona normale avrebbe scelto l'aereo. Oppure un ampiamente confortevole e ben equipaggiato camper. Ma io non sono una persona normale, e mi era appena stata consegnata la Taycan. Io amo questi viaggi pazzi e quindi, dopo qualche ricerca, ho scoperto che le nuove stazioni di rifornimento Petro-Canada ed Electrify America disponevano di colonnine estremamente potenti, tali da poter render possibile l'idea. Il viaggio è durato veramente tanto, ed si è trasformato in un modo per far visita a dozzine di amici lungo la strada."

Dal nostro canto non possiamo far altro che invidiare la magnifica avventura di Don Louv, che è testimoniata dal video in alto e dalla nutrita galleria di immagini in basso, che rappresentano una diversità ambientale notevole.

A proposito di Taycan, Porsche ne ha già piazzati 15.000 esemplari in tutto il mondo. Adesso la casa non starà con le mani in mano, ed è già al lavoro per la succeditrice futura, per la quale ha in mente "idee estremamente buone".