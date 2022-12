Compie 110 anni la Opel 5/12 HP, una delle prime auto del marchio

Mentre gli amanti dell’elettrico seguono il lancio del nuovo Opel Mokka Electric 2023, il marchio sotto Stellantis ricorda i 110 anni di Opel 5/12 HP, una delle prime automobili della casa tedesca e la più piccola della sua gamma, una vera e propria utilitaria di altri tempi.

Lunga meno di 3 metri e mezzo, era equipaggiata con un motore monoblocco 4 cilindri in linea di 1.261 cc da 12 CV a 1.800 giri/minuto, in grado di superare i 50 chilometri orari. All’epoca, pensate, questo veicolo veniva proposto come il più compatto della linea, con una descrizione molto chiara: “È una macchina del popolo che fa tutto il ragionevole che le si chiede: abbastanza veloce, sicura nella guida, molto comoda; ha prezzi d'acquisto e di manutenzione convenienti, consumi contenuti, pochissima usura dei pneumatici, riparazioni e spese di gestione modeste; non ultima, la possibilità di guidare senza bisogno di un autista”.

Con il suo prezzo tra 4.000 ed i 5.200 Marchi, un quarto circa di una più grande Opel 28/70 HP, riscosse un successo incredibile dopo il lancio nel 1912. Stellantis ricorda anche una curiosità interessante del mezzo: d’estate era necessario bagnare le ruote in legno anche prima di affrontare un breve percorso per evitare la loro rottura, in quanto il clima secco portava il materiale a ritirarsi.

Tornando nel presente, a inizio novembre è arrivata anche la nuova station wagon Opel Astra Electric.