La compatta economica di Tesla sarà sviluppata in Europa e per l'Europa

Nel corso della giornata di oggi Elon Musk ha rilasciato molte dichiarazioni di particolare interesse. Il CEO di Tesla ha innanzitutto parlato del suo autoarticolato elettrico, il famoso Tesla Semi, il quale pare che in futuro godrà di una variante con 1.000 chilometri di autonomia per singola carica.

Adesso però riporteremo la sua affermazione in merito alla piccola elettrica economica che il brand californiano vuole lanciare nel prossimo futuro. Elon Musk è stato molto chiaro in questa occasione, e ha voluto incentrare il focus sull'Europa:"Credo che in Europa ci sia tantissimo talento, ingegneri e designers talentuosi. E tantissime persone tra le migliori, le quali vogliono lavorare in un posto dove portano alla luce design originale. Non vogliono semplicemente realizzare la versione europea di un prodotto progettato in California. Credo che ciò sia importante per attrarre i migliori talenti nello sviluppo di design originali."

La strategia Tesla atta ad attirare a sé le migliori menti ha funzionato benissimo negli Stati Uniti, e non vediamo l'ora di scoprire se questo sarà vero anche dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. A far pendere l'ago dalla bilancia in favore di Musk è di recente arrivato un interessante sondaggio il quale ha raccolto dati da molti Paesi del mondo: gli studenti di ingegneria delle 12 maggiori economie del globo hanno messo Tesla in cima alla lista delle aziende preferite per le quali poter lavorare.

In seguito Musk ha aggiunto:"In Europa, credo avrebbe senso produttore un'auto compatta, magari una hatchback o un qualcosa di simile. Un qualcosa che risponda alla domanda 'cosa vogliono le persone?' in una data regione. Negli USA le auto tendono a essere grosse per preferenze personali, invece in Europa tendono a essere più piccole. Se provi a parcheggiare in un affollato ambiente urbano, avere un'auto che entra in spazi stretti è importante."

Mentre speriamo che Tesla possa presentare quanto prima la sua nuova vettura compatta, vi rimandiamo agli eccezionali dati sull'autonomia della Tesla Model S: pare che l'ultima analisi della EPA le abbia affibbiato un'autonomia per singola carica da record assoluto per la categoria.