Compare nel traffico un misterioso prototipo di Bugatti Chiron, che sarà mai?

Bugatti è nuovamente sotto i riflettori poiché è stata avvistata tra le strade del Sudafrica quella che pare essere una nuova versione della pazzesca Chiron Super Sport 300+ che ha distrutto ogni record di velocità pochi mesi or sono.

In un'intervista per The Roadshow Stephan Winkelman, presidente di Bugatti, aveva rivelato i piani per due nuove varianti della Super Sport 300+. Poco dopo, sempre il boss della casa, aveva annunciato la "presentazione di alcune interessanti sorprese nel 2020". Una di esse potrebbe essere la hypercar coperta da un velo e mostrata il mese scorso, ma il veicolo avvistato oggi non pare corrispondere a quelle forme.

E' stato ripreso in un qualunque luogo del Sudafrica mentre svoltava a destra ad un incrocio, e le forme in comune con la Chiron Super Sport 300+ sono più che evidenti. Mentre le prese d'aria sui passaruota anteriori somigliano a quelle della vettura dei record, sul nuovo prototipo vengono a mancare il posteriore allungato e i doppi scarichi a configurazione sovrapposta.

Le gigantesche prese d'aria frontali sono probabilmente identiche a quelle della Super Sport 300+, e simile è persino lo splitter anteriore, ma i fari LED a quattro punti appaiono più sottili. Quest'ultimo dettaglio potrebbe risaltare anche grazie a delle forme della vettura diverse, o magari per la scarsa qualità del video, ma più di così è difficile fare.

A ogni modo siamo di sicuro davanti a una derivazione della Chiron dal potente W16, possiamo starne certi, così come è certa la voglia di Bugatti di smettere con l'inseguire i record di velocità, quindi la velocità massima di questo prototipo non è il focus del progetto.

Adesso non ci resta che attendere, ma nel frattempo vi rimandiamo a intriganti concept che Bugatti ha sognato e non ha mai realizzato. Infine ci teniamo a segnalarvi la presentazione di due nuove Special Edition: la "Chiron Noire Sportive" e la "Chiron Noire Élégance" in fantastiche immagini.