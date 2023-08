Una compagnia non assicura più queste e-bike: 90% di probabilità di furto

Nulla è al sicuro dai ladri. Automobili, scooter, moto, monopattini elettrici e persino biciclette, tutto può essere rubato, soprattutto se queste ultime sono e-bike. Certo esistono le assicurazioni contro il furto, nei Paesi Bassi però una compagnia ha smesso di assicurare un particolare tipo di e-bike.

La Royal Dutch Touring Club (ANWB), la più grande associazione ciclistica dei Paesi Bassi, ha annunciato che non assicurerà più le e-bike con gomme fat a causa della loro altissima probabilità di furto. I Paesi Bassi, lo sappiamo, sono il regno delle biciclette, la gente le usa per spostarsi quotidianamente, anche per andare al lavoro o a scuola, inoltre le e-bike sono sempre più diffuse per via della loro estrema comodità. Questo ovviamente fa si che anche i furti siano alquanto alti, soprattutto ad Amsterdam, dove le e-bike fat sono le più richieste: secondo la ANWB, “ad Amsterdam la possibilità che una e-bike con gomme fat venga rubata è del 90%”. In parole povere, è quasi certo. A oggi la ANWB assicura circa 10.000 e-bike fat, negli ultimi tempi però i danni subiti da queste bici sono cresciuti dell’800%. Per evitare che i premi assicurativi per queste biciclette aumentasse a dismisura, la compagnia ha deciso di non accettare più polizze per e-bike fat.

Queste particolari biciclette sono sempre più diffuse nei Paesi Bassi, anche in Italia se ne fa un largo uso, soprattutto nelle comunità dei rider che consegnano il cibo a domicilio. Quando le bici erano solo muscolari, si faceva non poca fatica a portare in giro questi modelli dalle gomme fat, oggi invece grazie all’assistenza elettrica è molto più semplice; essendo più comode e sicure in ambito cittadino, la loro diffusione è cresciuta a dismisura e dunque anche i furti - la cui onda segue spesso la domanda del mercato. In Italia l’uso dell’assicurazione furto sulla bici è ancora parecchio limitato, vi ricordiamo però che esiste la possibilità di registrare il vostro modello presso il Ciclo Registro. Non si è al riparo dai furti, le statistiche però parlano di meno possibilità che i ladri colpiscano e più speranze di ritrovare il modello dopo un eventuale furto.