Como, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza... ma era a piedi

Alquanto curioso quello che è accaduto a Como, splendida cittadina della Lombardia sul lago, dove un 40enne è stato multato in quanto positivo all'alcol test nonostante lo stesso fosse a piedi.

Dopo la multa da 120mila euro ad un signore che andava a 80 km/h, ecco un'altra contravvenzione che fa discutere. Come riferisce il Corriere della Sera, un comasco è stato fermato dalla polizia locale dopo essere uscito dal ristorante: stava per raggiungere la propria auto quando appunto è stato bloccato dai vigili della municipale che lo hanno controllato e quindi sanzionato.

Lo stesso non stava guidando alcuna auto (come ha precisato tra l'altro il 40enne presentando ricorso contro la multa) ma evidentemente la polizia lo ha voluto fermare prima che si potesse mettere alla guida.

L'episodio risale a qualche settimana fa, precisamente al 30 novembre del 2023, e nella giornata di domani, giovedì 22 febbraio 2024, verrà discusso davanti al giudice di pace di Como. Al fianco del 40enne, il noto avvocato milanese Ivano Chiesa, divenuto famoso negli ultimi anni per aver difeso Fabrizio Corona, e con lui il collega Gianmaria Fusetti.

Il legale ha cercato di ricostruire una vicenda che in queste ore è divenuta virale, spiegando che il suo assistito era appena uscito dal ristorante e stava raggiungendo la sua auto quando ha visto i vigili multare la stessa vettura in quanto parcheggiata in divieto di sosta. Quando gli agenti della municipale hanno avvistato il proprietario dell'auto e l'amico, hanno sottoposto entrambi al test dell'etilometro nonostante fossero a piedi, dopo di che al 40enne è stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza.

Il multato ha presentato ricorso precisando che «la guida in stato di ebbrezza prevede che la persona denunciata debba essere alla guida» e domani ci sarà l'udienza che stabilirà se avrà ragione il Comune di Como o eventualmente lo stesso automobilista.

In ogni caso al 40enne, “dopo alcuni passaggi burocratici e non senza difficoltà”, precisa il Corriere della Sera, è stata restituita la patente, in attesa poi di capire cosa deciderà il giudice. «Ci sono tre organismi chiamati a prendere una decisione, prefettura giudice di pace e tribunale monocratico. Aspettiamo le decisioni e l’evolversi della situazione nella massima serenità, nel rispetto e nella tutela di tutte le parti in causa» ha commentato Vincenzo Aiello, comandante della polizia locale di Como.

Quella comminata al 40enne comasco è una delle tantissime multe che abbiamo pagato nel corso del 2023, una cifra spaventosa anche se al Sud si incassa un po' a fatica.