La commissione di Formula 1 propone nuove regole: tutti i dettagli

Di tanto in tanto i vertici della Formula 1 si uniscono in una commissione per varare nuove proposte per la massima competizione sportiva delle monoposto. Ieri si è tenuta una di queste riunioni nel quartier generale della F1 a Londra e sono emerse un paio di iniziative interessanti.

La Formula 1 è uno sport che si rinnova spesso ed è proprio la sua apertura, a volte criticata dalla community, ad incrementare il suo appealing in tutto il mondo. Ad ogni modo, non tutte le proposte vengono accettate visto che poi devono essere approvate dal Concilio Motoristico Mondiale della FIA a cui spetta l'ultima parola. Le iniziative promosse, dunque, qui seguono:

Pirelli vuole introdurre nuove gomme da bagnato che non hanno bisogno delle termocoperte;

Revisione delle regole di parco chiuso per gli eventi di Sprint Race;

Modifiche alle zone DRS nelle prime 5 gare tra cui l'aggiunta di una quarta a Melbourne. Queste piste verranno anche riasfaltate;

Aumentare il budget cap a partire dalla 22esima giornata da 1,2 a 1,8 milioni di dollari;

Si tratta di una serie di iniziative che non rivoluzioneranno del tutto la competizione, giusto una serie di revisioni.