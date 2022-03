Come viene realizzata la Tesla Model Y? Ecco un bellissimo video nella Giga Berlin

È passata quasi una settimana da quando è iniziata la produzione della Tesla Model Y presso la Gigafactory Berlin-Brandenburg, la nuova fabbrica dedita alla realizzazione di componentistica elettrica di proprietà della Tesla Inc. Ad ogni modo, uno splendido video dall'alto ci mostra la Giga Berlin a lavoro.

Annunciata da Elon Musk nel 2019, i lavori sono cominciati all'inizio del 2020 con l'inaugurazione che si è tenuta soltanto lo scorso 22 marzo. La fabbrica sta già operando a pieno regime e coi suoi macchinari e i suoi 12mila dipendenti conta di realizzare componenti a sufficienza per produrre annualmente all'incirca 500.000 Model Y e 50GWh di batterie.

Nelle scorse ore è diventato virale un video, lo stesso allegato in calce alla notizia, eseguito da un drone che percorre l'intera struttura della Giga Berlin. Non sappiamo che tipo di drone sia stato utilizzato, tuttavia è encomiabile la capacità dell'operatore nel controllare così bene il velivolo che ci ha dato modo così di ammirare le varie aree della catena, dalle sezioni meccanizzate a quelle che richiedono l'ausilio di personale.

Non ci resta dunque che rimandarvi al video in questione e invitarvi a lasciarci un commento, come al solito, nell'apposito box dedicato qua sotto con le vostre impressioni a riguardo. Prima di salutarvi, infine, vi rimandiamo a questo speciale di approfondimento sulla Tesla Model Y raccontata dal nostro Edoardo in una prova speciale.