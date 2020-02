Come viene costruita una Tesla Model Y? Parla un ingegnere specializzato

Tesla sta per iniziare le consegne della sua attesa Model Y, nuovo crossover elettrico che potrebbe presto diventare un bestseller come la Model 3. Ma come viene costruita esattamente una Model Y seriale?

Come forse saprete, Tesla ha iniziato la produzione della Model Y lo scorso gennaio, anticipando di molto la tabella di marcia originaria. Molti esperti però si sono interrogati a proposito delle parti di produzione e non solo: ad esempio, come fa Tesla a ridurre i cablaggi come promesso? Come viene costruito il corpo dell’auto? Tesla sta usando per la Model Y una struttura Unibody davvero resistente e perfettamente simmetrica, composta da più strati. Una seconda parte della struttura dovrebbe poi contenere il motore elettrico anteriore e una terza quello posteriore, "del peso di circa 40-45 kg, mentre un’Audi A8 ha una parte simile che pesa appena 10,5 kg".

Tutto questo renderà la Model Y un’auto davvero possente, come poche altre vetture sul mercato. A fare questa analisi, che noi abbiamo semplificato, è stato Holger Erker, ingegnere IPE GMBH, che ha anche prodotto le immagini che vedete basandosi sulle foto arrivate dalla fabbrica di Fremont. Tesla non ha ancora diramato dettagli ufficiali sulla costruzione dell’auto ma speriamo lo faccia prima che qualcuno inizi a smontarne una - com’è successo in passato alla Model 3.