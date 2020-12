Come si viaggiava nel 1895: il video dei Lumière restaurato a colori in 4K

Viaggiare nel tempo è, e probabilmente resterà, uno dei più grandi sogni impossibili dell’umanità. Grazie a un nuovo video restaurato in 4K e a colori possiamo però fare un piccolo road trip come se fossimo nel 1895.

Oggi viaggiare è alquanto semplice e comodo, ci siamo abituati alle migliori tecnologie di assistenza alla guida, ai più recenti dispositivi di sicurezza, alcune vetture uscite in questo 2020 posso addirittura guidarsi (quasi) da sole in autostrada e su strade extraurbane. Nel 1895 le cose erano molto diverse, come potete vedere nel filmato presente in pagina firmato addirittura, all’epoca, dai fratelli Auguste e Louis Lumière, gli unici in grado di realizzare una meraviglia simile.

Un video restaurato in 4K a 60 fps, sufficienti a immergerci in un mondo che non esiste più, quando viaggiare era una vera impresa e un evento. A spingere la carrozza infatti non c’era alcun motore termico ma un cavallo vero e proprio, potete dunque immaginare anche la velocità di crociera che si poteva raggiungere. Altro che Cruise Control Adattivo o tecnologie ibride e 100% elettriche, solo tantissima nostalgia, questo sì un autentico viaggio nel tempo - da fare in un’epoca che si avvia al contrario alla guida autonoma e robotizzata.