Come si verniciano le BMW personalizzate? Il brand ha una nuova tecnica

BMW ha deciso di mostrare, attraverso il video in alto, la sua nuova tecnica per la verniciatura di autovetture personalizzate (guardate questa coloratissima BMW Serie 2). Il processo è sicuramente intrigante, ed è stato attuato grazie alla collaborazione con il brand tedesco Duerr, che ha aiutato la casa di Monaco di Baviera sulla realizzazione di un nuovo robot specializzato.

Il sistema di verniciatura, denominato EcoPaintJet Pro, può applicare finiture bicromatiche e design molto intricati senza occludere le forme della carrozzeria. Il concetto però è estremamente semplice, poiché un getto di inchiostro viene sparato attraverso degli orifizi sagomati in grado di produrre immagini a risoluzioni molto elevate. Nel frattempo il braccio verniciante si muove su questo pannello bucherellato decidendo in base ai preset quando passare da una tonalità all'altra.

La clip pubblicata su YouTube mostra il tutto in modo molto chiaro, e le parti velocizzate trasformano il processo in pura magia, ma l'EcoPaintJet Pro in realtà lavora tramite una mano di fondo a base d'acqua e vernice 2k trasparente.



Secondo il marchio automobilistico tedesco questo processo dona parecchi benefici. Il primo riguarda la totale automatizzazione che abbassa notevolmente il costo delle personalizzazioni per il consumatore. In più c'è il fattore ecologico: l'EcoPaintJet Pro usa soltanto la vernice necessaria e permette di guadagnare tempo, soldi, acqua e materiali chimici per la rifinitura. Ovviamente in tal senso l'efficienza è superiore, per cui ci sono meno sprechi energetici e non si usano vernici elettrostatiche. In base alle stime BMW può, in circa circa 7.000 ore di lavoro, risparmiare 6.000 MW di energia, che si traducono in 2.205 tonnellate di carbonio in meno nell'atmosfera.



Nel frattempo siamo venuti a conoscenza anche del fatto che BMW voglia mantenere il motore termico il più a lungo possibile. Il cammino verso l'elettrificazione è indubbiamente in corso, ma non bisogna correre.