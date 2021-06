Come vengono girate le scene di inseguimento stradale? Ecco i trucchi

Il prossimo 18 agosto 2021 arriverà nelle sale cinematografiche italiane l'attesissimo Fast & Furious 9. La pellicola d'azione a quattro ruote promette senza ombra di dubbio gare ed esibizioni fuori dal comune, ma anche inseguimenti al cardiopalma tra le strade pubbliche aperte al traffico.

Il video in alto, caricato su YouTube dal canale Insider e messo in piede dal team di Movies Insider, si offre proprio di spiegarci l'evoluzione degli inseguimenti tra veicoli nell'ambito filmico. Fin dal primo capitolo della saga di Fast and Furious il franchise non ha mai posto troppa attenzione sulla precisione tecnica di alcune dinamiche, bensì il focus si è sempre spostato tutto verso l'intrattenimento.

E' molto probabile (anzi, è certo) che il prossimo film non affatto cambierà paradigma, ma nel caso in cui siate pronti a richiamare la vostra sospensione dell'incredulità potete di certo prepararvi a vivere momenti di guida spericolata e di magia della computer grafica impiegati al fine di realizzare scene d'inseguimento fuori di testa.

Appare ovvio che l'industria cinematografica non ha sempre potuto fare affidamento su CGI avanzatissima e su sistemi di ripresa all'ultimo grido, ma il documentario di Movies Insider evidenzia che i registi del passato hanno comunque portato a casa fantastici momenti con trucchetti molto ingegnosi. La clip inizia con uno spezzone di una pellicola del 1924, dove è possibile vedere l'attore Buster Keaton mentre per un soffio non incrocia la traiettoria di una locomotiva in arrivo a tutta velocità. Alla fine si è scoperto che il tutto è stato girato all'indietro, per cui in fase di editing i tecnici hanno dovuto ribaltare la sequenza temporale.



Da parte nostra vi consigliamo la visione integrale del video in alto, ma avviandoci a concludere tornando a Fast & Furious 9 vi consigliamo di dare un'occhiata alle recentissime parole di Vin Diesel: la star del franchise crede che la saga finirà abbastanza presto. Se invece foste interessati alla visione di altre scene di inseguimento stradale, botte da orbi ed esplosioni spaventose possiamo rimandarvi al trailer F9 | TOTAL CAR-NAGE condiviso dal canale ufficiale The Fast Saga circa un mese fa.