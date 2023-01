Come vedere il bollo auto non pagato? Ci sono due metodi

Il taglio delle cartelle del dicembre 2022, giunto con l’ufficializzazione della Legge di Bilancio 2023, ha salvato i furbetti del bollo auto che evitano il pagamento della tanto odiata tassa annuale. Capita però anche di dimenticarsi genuinamente. Pertanto, come si vede il bollo auto non pagato? Fortunatamente è molto semplice.

Può succedere, data la percezione che hanno i cittadini del bollo auto, di rimandare il suo pagamento per dare precedenza ad altre tasse o scadenze più importanti. Il problema sorge quando ci si scorda del tutto della sua esistenza e si rischia di incorrere in interessi e sanzioni. Dunque, come ci si può ricordare in pochi passaggi di quanto si deve pagare per il bollo auto?

Per comprendere se si è in regola o meno ci sono due modi principali: il primo, e più immediato, consiste nel visitare il sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia (ACI). In questo modo è possibile ricevere tutte le informazioni relative al bollo, dal mancato pagamento alle modalità di recupero, compresa l’eventuale natura di interessi e mora. Sul portale citato basterà poi aprire la sezione Servizi online per trovare ogni dettaglio sulla propria posizione.

Il secondo metodo per vedere il bollo auto non pagato consiste invece nel recarsi presso un qualsiasi tabaccaio in Italia con il ticket di un bollo già pagato o, in alternativa, con il libretto di circolazione del mezzo. Ci penserà il personale, poi, a rendere noto l’importo che dovete alla Regione.

Siete in ritardo con il pagamento? Allora meglio procedere il prima possibile, in quanto un eventuale avviso inviato dalla Regione può infine portare al fermo amministrativo del veicolo.