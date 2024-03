UE vuole rendere obbligatoria l'uscita 'alla olandese': vi conviene iniziare ad abituarvi

Quale mano utilizzate quando uscite dall'auto? La stragrande maggioranza di voi, indipendentemente che sia mancino, destrorso o ambidestro, risponderà con la mano sinistra.

Del resto, con la guida a sinistra (e non a destra come ad esempio avviene nel Regno Unito o in Giappone), viene appunto automatico portare la mano sinistra verso la maniglia e aprire la portiera dopo aver parcheggiato.

Attenzione però perchè questo metodo di apertura può essere a volte pericoloso. Può infatti capitare di non vedere ad esempio un ciclista o un motociclista in arrivo, e ciò significa rischiare un serio incidente.

Come fare quindi per evitare che ciò accada? Semplicemente aprire la portiera “alla olandese”. Si tratta di un metodo che è diventato standard in Gran Bretagna da qualche anno, e che ora anche l'Unione Europea vuole rendere obbligatorio, rientrante nella nuova direttiva sulla patente di guida votata di recente dal parlamento.

Il riferimento è al cosiddetto “Dutch Reach” (foto in copertina presa da Bycicle Network), un termine che sarebbe stato coniato per la prima volta negli Stati Uniti e che prende spunto dal fatto che nei Paesi Bassi si usa aprire la portiera, quando si è alla guida, con la mano destra e non con la sinistra.

Cosa cambia? Potrebbe obiettare qualcuno e la risposta è “molto”. Utilizzando infatti la mano destra il nostro corpo tende a ruotarsi quel tanto che basta da permetterci di dare un'occhiata dietro se sta arrivando un ciclista, uno in moto, in scooter ma anche un pedone o magari qualcuno che sta correndo.

Si tratta di una frazione di secondo che rappresenta comunque quella sottile linea fra un incidente o meno. Nella nuova direttiva sulla patente di guida, come precisano gli olandesi di AutoWeek, tale modalità di “uscita” diverrà lo standard obbligatorio per tutti. In ogni caso, pare ci vogliano ancora diversi anni prima che venga approvato ma qualcuno potrebbe iniziare ad abituarsi per essere pronto al momento dell'entrata in vigore. Resta da capire come si riuscirà a stabilire con quale mano uno ha aperto la portiera in caso di incidente, ma questa è un'altra storia.

Sono tante le novità che potrebbero essere introdotte da Bruxelles da qui a breve, come ad esempio il ban delle luci a Led, tenendo conto del fastidio che provocano a numerosi automobilisti.

Dopo che numerosi Paesi si sono messi di traverso. è stata invece posticipata la normativa Euro 7, le nuove regole sulle emissioni che tanto non piacciono alle case automobilistiche per vie degli alti costi che comportano.