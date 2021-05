Come uscire da una Tesla in caso di emergenza? Ecco come sbloccare le portiere

Come si fa a uscire da una Tesla in una situazione di emergenza? Può sembrare una domanda banale, eppure le auto di Elon Musk gestiscono praticamente ogni aspetto in maniera digitale e potrebbe non essere semplice uscire da una situazione di pericolo in assenza di corrente elettrica.

A rispondere a questo quesito ha pensato il canale YouTube DÆrik, il cui primo consiglio - tanto scontato quanto importante - è di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di avventurarsi con una Tesla, anche se in realtà è una cosa da fare con qualsiasi nuova automobile. Grazie al manuale Tesla scopriamo così come aprire le portiere in caso di blocco elettronico, è infatti il sistema centrale a gestire l’apertura/chiusura delle portiere, esiste però un pulsante per l’apertura manuale di emergenza.

Nel video potete scoprire anche come aprire le portiere posteriori in caso di mancanza di energia, sia sulle Model 3/Y/S che sulla Model X, che come ben sappiamo ha portiere posteriori ad ali di gabbiano e dunque hanno un’apertura di emergenza differente dalle altre auto Tesla. Sarebbe cosa buona e giusta istruire anche i passeggeri che solitamente siedono sui sedili posteriori ad aprire le portiere manualmente, una piccola precauzione che potrebbe rivelarsi essenziale in situazioni di emergenza.