Come trasportare una bici in vacanza: i portabici da auto di Bikester

L’estate 2021 si avvicina a grandi falcate e, nonostante l’incertezza legata ancora al COVID-19, c’è già chi pensa alle vacanze. Saranno molti gli italiani che quest’anno preferiranno spostarsi in macchina, magari con bici al seguito, vediamo dunque come trasportare la nostra bicicletta con le proposte di Bikester.

Bikester, per chi non lo sapesse, è un enorme portale online focalizzato interamente sul mondo delle biciclette. Vende cicli e accessori di tutti i tipi, e fra questi anche portabici e piattaforme per il trasporto. Dando un’occhiata sul sito, scopriamo come il Thule VeloCompact, un portapacchi posteriore a 13 pin per 2 biciclette, sia in offerta a 499,99 euro.

Un prodotto completo molto simile al Thule WanderWay 2, proposto a 512,99 euro, con questo secondo che però è meno ingombrante e più pratico. Sempre da Thule abbiamo l’EasyFold XT 3 a 939,99 euro, il migliore prodotto di questa categoria che troverete su Bikester, e il Free Ride, un portabici economico da 73,99 euro che “fa il pari” con il FastRide Bike Carrier da 159,99 euro e il Pro Ride 598 da 135,99 euro. Da Eufab abbiamo invece il Crow Plus espandibile a 269,99 euro, mentre Yakima vi offre il JustClick 2 a 649,99 euro. Se invece volete acquistare una nuova bici, date un’occhiata alle attuali offerte di Decathlon.