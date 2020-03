Come si trasporta un'auto elettrica in panne? Ve lo spiega il manuale Tesla

Il mondo delle auto elettriche è nuovo per tutti, non si smette mai di imparare nuovi dettagli. Ancora c'è tanto da conoscere sulle nuove EV e oggi andiamo a parlare di un dettaglio che fino a oggi potrebbe esser passato in sordina: in caso di auto in panne, come si trasporta una BEV? Cambia qualcosa rispetto alle termiche?

A rispondere a questa domanda hanno pensato i nostri colleghi di InsideEVs USA ed effettivamente qualcosa da sapere a riguardo c'è. Con le auto termiche con cambio manuale, la maggior parte nel nostro Paese, si può tranquillamente fare affidamento a un carro attrezzi "compatto", in grado di agganciarsi a un singolo asse per trasportare l'auto senza problemi. Lo stesso vale con i veicoli termici a cambio automatico, che permettono di liberare le ruote in poco tempo.

Un dettaglio che i produttori di auto elettriche ancora non permettono, motivo per cui per il loro trasporto c'è bisogno di un carro attrezzi a pianale piatto; qualora invece il carro attrezzi permettesse solo l'aggancio a un singolo asse, sarebbe indispensabile applicare un carrello sul restante asse. Le immagini che vedete in pagina ad esempio arrivano dal manuale d'uso di una Tesla, la cosa però vale anche per altri produttori.